확진자 1000명 육박, 병상확보 비상…수도권 중환자용 11개 남아

[아시아경제 김흥순 기자] 12일 국내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진 환자가 950명 발생하는 등 하루 확진자 수가 1000명에 육박하면서 병상 부족 등 의료 대응 체계에도 비상이 걸렸다.

중앙사고수습본부(중수본)에 따르면 전날 기준 코로나19 중환자가 즉시 입원할 수 있는 병상은 전국에 58개, 수도권에는 11개(서울 7개·경기 3개·인천1개) 밖에 남지 않았다. 비수도권에서는 대부분 시도가 1∼2개씩 확보하고 있고, 광주(7개)와 부산·대구(각 5개) 정도만 5개 이상을 보유하고 있다.

일반병상도 여유가 부족하기는 마찬가지다. 현재 감염병 전담병원 48곳에 병상 4948개가 있으나 이중 입원 가능 병상은 1765개(36%)다. 수도권에는 492개만 남았다.

이날 신규 확진자 수는 지난 1월20일 국내 첫 확진자가 발생한 이후 최고치를 기록했다. 위중증 환자는 전날보다 10명 늘어 179명으로 집계됐다.

병상 부족 문제가 불거지면서 정부는 수도권에서 병원 전체 또는 일부 병동을 '거점형 중환자 전담병원'으로 지정해 중환자 치료에만 쓰는 방안을 추진 중이다. 서울시는 컨테이너 이동병상 설치에 나섰다. 또 국공립병원에서 일반병상 1000개를 추가로 확보해 이르면 다음 주부터 가동할 예정이다. 이 밖에 중수본은 국민건강보험공단 일산병원, 평택 박애병원, 성남의료원 등을 코로나19 전담 병원으로 운영하는 방안을 병원과 논의 중이다.

의사 출신인 신현영 더불어민주당 의원은 이날 자신의 페이스북에 "경증환자를 위한 임시시설을 대폭 늘리는 전략을 지속하고 경증환자를 전담할 의사·간호사 인력은 의사협회, 간호협회를 통해서 적극적인 지원 협조를 받아야 한다"면서 "중증환자를 위한 병상 배치·활용에 대한 명확한 컨트롤 타워가 있어야 중환자를 돌보는 병원들의 저항이나 비협조를 극복할 수 있을 것"이라고 지적했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr