코로나19시대 미디어 분별력 키우는 방법?

동대문구, 14일부터 '생각이 크는 인문학, 미디어 리터러시' 비대면 교육...비판적 사고 및 지식·정보 재구성 통한 4차 산업시대 미래인재 육성

[아시아경제 박종일 기자] 코로나19 이후 각종 미디어 매체를 활용한 비대면 활동이 일상화되면서 많은 학생들이 선별능력을 기르지 못한 채 무분별한 미디어 콘텐츠에 노출되고 있다.

이에 동대문구(구청장 유덕열)는 겨울방학을 맞아 지역내 학생들이 각종 매체를 이해하고 분석하는 능력을 길러 4차 산업혁명시대에 걸맞은 미래인재로 성장하기 위한 ‘겨울방학 ON캠프 '생각이 크는 인문학, 미디어 리터러시’를 14일부터 운영한다.

‘미디어 리터러시(media literacy)’란 주체성을 갖고 각종 미디어 정보를 올바르게 읽고 활용하는 능력을 일컫는다.

특히 요즘처럼 비대면 수업 도입으로 수많은 미디어를 통해 다양한 정보를 접하는 학생들에게 필수적이다.

이번 겨울방학 ON캠프 '생각이 크는 인문학, 미디어 리터러시'는 겨울방학 동안 효율적인 학습과 생각의 확장을 이루기 위한 ▲유튜브 세상 ▲알고리즘 좋기만 할까? ▲나쁜 정보 구분하기 ▲미디어, 세상을 바꾸다 등 총 4차시 강의로 구성됐다.

이번 특강은 14일부터 동대문구 교육비전센터 홈페이지 및 DBS 동대문구청 인터넷방송을 통해 송출되며 학부모와 학생 누구나 자유롭게 시청할 수 있다.

동대문구 교육비전센터는 후속 프로그램으로 겨울방학 OFF캠프 '생각의 채움 인문학' 주제 인문학 대면 캠프를 준비 중, 코로나19 발생 상황에 따라 비대면 ON캠프로 변경해 진행할 예정이다.

유덕열 동대문구청장은 “매일 쏟아지는 수많은 정보 속에서 우리 학생들이 올바른 분별력을 지닌 미래인재로 성장하길 바란다”며 “미디어의 역기능을 극복하고 슬기로운 미디어생활을 할 수 있도록 지속적인 교육 콘텐츠를 제작해 학부모와 학생, 교육 현장에 지원하겠다”고 밝혔다.

동대문구 교육비전센터는 초등학교 4학년부터 중·고교학생을 대상으로 진로학습 상담 컨설팅을 무료로 운영하고 있으며, 비대면 온라인 진로학습상담도 가능하다.

1:1 학습심리상담 예약문의 및 온라인 상담은 동대문구 교육비전센터 누리집 및 동대문구청 교육지원과로 신청하면 된다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr