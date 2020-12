"내년엔…" 유승준, SNS에 사진과 함께 올린 글

[아시아경제 나한아 기자] 가수 유승준(스티브 유)이 미국에서 연말 인사를 전했다.

유승준은 지난 11일 자신의 인스타그램에 연말 인사와 함께 열심히 운동하고 있는 모습을 찍은 사진을 게재했다.

유승준은 성경의 한 구절을 인용하면서 "따뜻하고 감사하고 즐거운 연말 보내세요. 내년에는 좋은 일들이 있겠죠"라며 "매년 그렇듯이 새로운 일들을 기대하며 힘차게 새해를 맞이하는 나와 여러분이 되기를 기도한다"라고 전했다.

그러면서 "늦었다고 생각할 때 그때가 제일 빠를 때다. 포기했던 꿈들이 있거나 상황이나 환경에 눌려서 뒤로 미루었던 일들이 있다면 새로운 마음으로 힘차게 도전하는 새해가 되길. Never Give Up!"이라고 덧붙였다.

한편 유승준은 2002년 입대 전 출국한 뒤 한국 국적을 포기하고 미국 시민권을 얻었다. 이에 병무청은 법무부에 그의 입국 금지를 요청해 입국 금지 결정이 내려졌다. 이후 유승준은 한국에 들어오기 위해 여러 차례 행정 소송을 했으나 정부가 비자 발급 거부를 하며 유승준은 10월 비자 발급 거부 처분 취소 소송을 재차 제기한 상태다.

