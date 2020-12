조두순 돌아오자…평온했던 동네 한순간에 '쑥대밭'

조두순 귀가 이후에도…거주지 인근 소란 계속

주민들 "앞으로 어떻게 살아야 할지…막막한 심정"

[아시아경제 송승윤 기자] 아동 성폭행범 조두순(68)이 12일 만기 출소하면서 그가 새로 거주하게 된 안산시 A동은 온종일 뒤숭숭한 분위기가 이어졌다. 조두순이 오면서 동네의 평온은 한순간에 사라졌다. 그가 집으로 들어간 뒤에도 유튜버 등 시민들이 동네 곳곳을 휘젓고 다녔고, 이런 장면을 지켜보는 주민들은 하나같이 착잡한 표정을 지었다.

조두순은 이날 오전 6시 46분께 서울남부교도소에서 관용차량에 탑승한 상태로 출소했다. 그는 안산 보호관찰소를 거쳐 약 2시간여 만에 집으로 귀가했다. 조두순이 출소한 서울남부교도소와 안산 보호관찰소, 자택 등 그가 거쳐간 모든 곳엔 분노한 시민들이 기다리고 있었다. 보호관찰소에서 출소 신고를 마친 조두순이 거주지로 향하는 과정에서 일부 시민은 그가 탄 차량 위에 올라서거나 차량을 발로 차기도 했다. 이 과정에서 해당 차량은 앞 유리가 깨지고 차체 일부가 찌그러지는 등 파손됐다.

집 앞에 도착해서도 그가 탄 차엔 달걀 세례가 쏟아졌다. 조두순이 차에서 내리자 시민들은 거친 욕설과 함께 저주를 퍼부었고 일부는 그를 향해 달려들기도 했다. 경찰이 상황을 통제하면서 차에서 내린 조두순은 재빨리 집으로 들어섰고 폭력 사태는 벌어지지 않았다.

조두순이 집으로 들어가면서 상황이 종료되는 듯했지만 그의 집 근처엔 여전히 유튜버를 비롯한 시민들이 서성이고 있다. 경찰은 조두순의 집 출입구 양옆으로 20여 명의 경력을 배치하고 돌발 상황에 대비하는 중이다. 일부 유튜버들은 조두순의 집으로 추정되는 해당 주택 뒤편 창문으로 물건을 던지거나 아래에서 고함을 지르다가 이를 제지하는 경찰관과 언쟁을 벌이기도 했다. 동네 곳곳엔 개인방송 장비를 들고 다니는 이들도 수시로 눈에 띄었다. 일부 유튜버들은 조두순이 움직일 것으로 보이는 새벽에 동네를 다시 찾겠다거나, 조두순이 나올 때까지 이곳에서 기다리겠다고 예고하기도 했다.

오후까지 조두순의 집 인근에 인파가 집결하면서 방역차량이 여러 번 주변을 돌며 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방을 위해 해산해달라는 요청도 했다. 일부 시민은 이에 대해 "경찰은 모여있어도 코로나에 안 걸리느냐"고 소리치며 강하게 불만을 표시했다.

이런 상황을 지켜보는 주민들의 얼굴엔 근심이 가득했다. 지난주까지만 해도 조용하던 동네가 소란스러워진 것도 그렇고, 앞으로 조두순이 일을 벌이진 않을까 걱정하는 마음이 크다. 이곳 주민 A(55·여)씨는 "조두순이 우리 동네로 이사 온다는 소식은 들었는데 이렇게 가까울 줄은 꿈에도 몰랐다"면서 "당분간 이런 상황이 계속 생길 텐데 이제 어떻게 살아야 할지 눈앞이 깜깜하다"고 말했다. 또 다른 주민 B(43)씨는 "새벽부터 사람들이 몰려오면서 밤에 한숨도 못잤다"면서 "복수도 좋고 정의구현도 좋지만 멀쩡하게 잘 사는 주민들은 무슨 죄가 있어서 이런 일을 겪어야 하느냐"고 했다.

어린 자녀를 둔 집은 걱정이 더 많다. 조두순의 거주지로 추정되는 곳에서 100여 m 떨어진 곳엔 어린이집이 있다. 300m로 확대하면 또 다른 어린이집과 놀이터가 있는 공원도 포함된다. 걸어서 15분 내외로 갈 수 있는 반경 1㎞ 안엔 또 다른 어린이집과 초등학교, 학원도 다수다. 상황이 이렇자 당분간 어린이집에 아이를 등원시키지 않기로 한 학부모들도 있다. 주민 C(34·여)씨는 "아이를 키우고 있는 가정은 모두 같은 마음일 것"이라면서 "방범초소를 설치하고 CCTV를 확충한다곤 하지만 이 동네에서 아이를 키우긴 아무래도 어려울 것 같다"고 토로했다.

몇몇 주민은 조두순이 온다는 소식에 이사까지 고려하는 중이다. 근처 부동산에는 집을 내놓겠다는 문의가 빗발치고 있다고 한다. 한 부동산 관계자는 "요 며칠 새 불안하다며 이사를 문의하는 주민이 많이 생겼다"며 "나가려는 이는 많은데 들어오려는 사람들은 앞으로 없을 것 같다"고 말했다.

현재 조두순의 예상 거주지 인근에는 한 골목을 사이에 두고 양쪽으로 초소가 설치된 상태다. 그가 집에서 나와 큰길로 나가려면 어떻게든 초소 하나를 지나야 하는 구조다. 이 초소는 전날부터 24시간 운영에 들어갔다. 이 지역 5곳에 방범용 CCTV 15대도 추가 설치됐다. 안산시는 앞으로 방범시설을 더 설치할 계획이다. 조두순의 보호관찰관은 그의 주소지 내에 재택 감독 장치를 설치할 예정이다. 조두순은 향후 7년간 전자발찌를 부착해야 하고, 24시간 전담 보호관찰관의 1대1 밀착감시를 받는다.

검찰은 지난 10월 관할 법원에 조두순에 대해 일정량 이상의 음주 금지, 피해자·아동보호시설 접근 금지, 심야 시간대 외출 제한 등의 특별준수사항을 신청해 놓은 상태다. 이르면 이번 주 중으로 법원 판단이 나올 전망이다. 조두순의 출소 직후 성범죄자 알림e 사이트에도 그의 거주지와 좌우·전신 사진, 성범죄 요지, 선고 결과 등의 신상정보가 올라왔다. 조두순은 앞으로 5년간 성범죄자 알림e를 통해 신상정보가 공개된다.

조두순은 2008년 12월 경기 안산시 한 교회 앞에서 초등학생을 납치, 성폭행해 중상을 입힌 혐의로 징역 12년형이 확정돼 복역하다가 이날 만기출소했다.

