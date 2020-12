광주서 코로나 ‘감염경로 불분명’ 2명 등 확진자 4명 추가

지역감염 3명·해외입국 1명…지역 누적 789명

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주에서 코로나19 확진자가 4명 추가돼 누적 확진자는 총 789명으로 늘었다.

12일 광주광역시에 따르면 이날 4명이 코로나19 확진 판정을 받아 786~789번으로 등록됐다.

786번은 광산구 월계동 주민으로 전남 464번의 접촉자로 확인됐다. 전남 464번은 지난 10일 화순전남대학교병원을 진료차 방문했다가 코로나19 진단검사에서 확진된 광주시민이다.

787번은 해외입국자다.

788·789번은 각각 서구 풍암동과 금호동 주민으로 감염경로가 아직 밝혀지지 않았다.

한편 연말과 성탄절을 앞두고 종교시설에서 다시 비상이 걸렸다.

광주지역 3개 교회가 확진자와 관련돼 접촉자를 대상으로 전수조사를 실시하고 있다. 다만 최근 시민들이 방역수칙을 지키면서 예배를 본 교민들이 평소보다 많지 않았다는 게 방역당국의 설명이다.

박향 광주시 보건복지국장은 “이번 성탄절에는 정규 예배를 제외하고 연극, 합창 등은 자제해 주시길 바란다”며 “정규 예배에서도 출입자 명부 작성과 마스크 착용은 꼭 필요하다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr