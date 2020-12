속보[아시아경제 이광호 기자]정세균 국무총리는 12일 "지금의 확산세를 꺾지 못한다면 거리두기 3단계로의 격상도 불가피해질 것"이라고 말하며 "며칠새 수천명의 확진자가 발생하고 있는 현 상황에서 가장 시급하고 최우선에 둬야 할 일은 바로 충분한 병상을 확보하는 것"이라고 말했다.

정 총리는 이날 정부서울청사에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응 긴급방역대책회의를 열고 "지금은 그 어떤 말로도 표현하기 어려운 매우 위중하고 비상한 상황"이라며 이같이 밝혔다.

