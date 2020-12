"에취!" 재채기하자 하루 아침에 집 값 6억→72억…'얼굴 없는 화가' 뱅크시 신작 공개

[아시아경제 최은영 기자] '얼굴 없는 화가'로 유명한 뱅크시(Banksy)가 자신의 새 벽화 그림을 공개했다. 영국 브리스톨 주택 외벽에 그려진 뱅크시의 새 그림으로 인해 관광객이 몰리면서 주택의 집주인은 다음 주 매도 예정이었던 매물을 거둬들였다.

10일(현지시간) 오후 뱅크시는 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 3장의 사진을 공개했다. 공개된 뱅크시의 새 작품은 '에취!! (Aachoo)'라는 이름의 벽화로, 재채기하는 할머니의 모습이 그려져 있다. 그림 속 할머니는 상체가 구부러질 정도로 심한 재채기를 하고 있다. 재채기 때문에 끼고 있던 틀니가 날아가고 한 손에 들고 있던 지팡이와 손가방도 놓치는 모습이다.

영국 가디언 등 외신에 따르면 이 벽화가 그려진 곳은 다름 아닌 영국 브리스틀의 한 주택 외벽이다. 이 주택이 위치한 베일 가(Vale street)는 기울기가 22도로 영국에서 가장 가파른 주택가로 유명하다.

뱅크시는 이곳의 특성을 적극적으로 활용해 재치 있는 사진을 연출하기도 했다. 노인의 재채기로 인해 틀니가 빠지고 옆집의 쓰레기통을 넘어뜨리고 우산을 들고 있는 남자를 뒤로 날려 버리는 것처럼 연출한 사진을 자신의 SNS에 추가로 올렸다.

뱅크시는 자신의 신분을 숨긴 채 세계 주요 도시에서 거대 자본이나 권력에 대한 비판을 담은 그라피티(담벼락에 낙서처럼 그리는 거리 예술)를 남기는 작가로 유명하다. 자신의 그림이 경매에서 낙찰되자 원격으로 그림을 파쇄시키거나 미술관에 자신의 작품을 몰래 걸어두고 떠나는 등 파격적 행동으로도 유명하다.

한편 '얼굴 없는 화가'로 유명한 뱅크시가 영국의 한 주택가에 새 작품을 남긴 사실이 알려지면서 마을 주민을 비롯한 주변 지역에서는 벌써 관광객들이 붐비고 있다. 집주인인 에일리 마킨은 벽화가 손상되지 않도록 투명 보호막까지 설치했다.

한 미술 전문가는 벽화의 가치를 500만 파운드(약 72억 2000만 원)로 추정하기도 했다. 벽화가 그려지기 전 베일 가의 평균 집값은 40만 파운드(약 5억8000만 원)였으나 뱅크시의 작품이 등장하면서 이곳의 주택들은 이제 수십억 원을 호가할 것으로 보인다.

실제로 집주인은 간밤에 그려진 벽화로 집의 가치가 급격히 상승하자 다음 주 매도 예정이었던 매물을 급히 거둬들였다.

한편 뱅크시는 지난 7월 자신의 SNS에 방역 요원처럼 차려입고 지하철 내부에 그림을 그리는 영상을 공개하기도 했다. 그는‘재채기를 하는 쥐' ‘손 세정제를 사용하는 쥐’‘마스크 낙하산을 타고 내려오는 쥐’ 등을 그려 넣어 코로나 방역 수칙 준수의 필요성을 강조했다. 아직 뱅크시의 정체는 밝혀지지 않고 있지만, 그의 작품은 고가에 거래되고 있다.

