조류인플루엔자로 주말 동안 전국 일시이동중지 명령

[아시아경제 나한아 기자] 고병원성 조류인플루엔자(AI)의 확산을 막기 위해 조류인플루엔자 중앙사고수습본부는 주말 동안 전국에 일시 이동 중지 명령을 내렸다고 밝혔다.

본부는 사태 심각성이 커지고 있다는 판단에 따라 이번 결정을 내렸다. 현재까지 전국의 5개 시·도 가금농장에서 고병원성 AI 10건이 발생했다.

전국 가금농장과 사료공장, 도축장 등 축산시설의 가축·종사자·차량이 이동 중지 명령 적용 대상이다.

김현수 조류인플루엔자 중앙수고 수습본부장은 "현재 고병원성 조류인플루엔자가 전국적인 확산의 갈림길에 있는 엄중한 상황”이라며 “가금 농가와 축산 관계자 모두 이번 주말 동안 방역 태세를 철저히 재정비해 달라"고 강조했다.

이동 중지 기간 전국 가금농장, 축산시설, 축산차량, 오염 우려 지역은 소독을 진행한다.

아울러 본부는 일시 이동 중지 명령의 이행 여부를 점검하기 위해 중앙점검반도 구성했다.

