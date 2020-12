안동시 "경북바이오 2차 산단 조성공사 순항중" … 2023년말 준공

이곳에 산업용 헴프(대마류) 규제자유특구 예정…일자리 544명, 생산유발 811억 기대



[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 안동시 풍산읍 매곡리 일원에 조성되고 있는 경북바이오 2차 일반산업단지 공사가 2023년 하반기 준공을 목표로 별다른 난제 없이 순항중이다.

12일 안동시에 따르면 기존 경북바이오 일반산단 옆 49만6000㎡(약 15만평)에 산업용 헴프(HEMP·대마류) 규제자유특구를 포용하는 2차 산단 건립 공사는 지난 2019년 10월 착공 이후 1, 2단계 공구로 나눠 착착 진행되고 있다.

838억원이 투입되는 이 산단이 건립되면 경제파급 효과가 취업유발 544명, 생산유발 811억, 부가가치 291억원에 달할 것으로 안동시는 기대하고 있다.

이같은 외형 확장을 위한 노력과 더불어 이미 조성된 산업·농공단지 시설 관리에 내실을 다지고 있다는 게 안동시의 설명이다. 조성된 지 수십 년이 지나 노후된 남선·남후농공단지의 배수로, 우·오수관 보수를 비롯해 화물차의 잦은 통행으로 인해 파손된 도로 보수 등 기존 시설 정비에도 힘쓰고 있다.

특히 경북바이오 일반산업단지 폐수종말처리장을 운영하면서 폐수처리시설 효율개선 사업을 통해 폐수처리비용을 대폭 절감하는 성과를 거두면서 환경부의 '공공폐수처리시설 운영·관리 실태 평가'에서 최우수 기관(4년 연속)에 선정되는 영예를 안기도 했다.

안동시 관계자는 "'기업하기 좋은 안동'을 만들기 위해 신규 기반 구축 및 기존 시설 관리에 적극 노력하고 있다"면서 "향후 안동의 먹거리로 성장할 바이오·헴프산업을 적극 육성해 양질의 일자리 창출과 지역경제 활성화에 기여하겠다"고 전했다.

