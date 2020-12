문대통령 "코로나19 안정 못시켜 송구…면목없는 심정"(상보)

12일 페이스북·트위터 통해 밝혀

[아시아경제 차민영 기자] 국내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 일일 확진자 수가 역대 최대 수준인 950명을 기록한 가운데 문재인 대통령이 이날 페이스북과 트위터 계정을 통해 "국민께 송구한 마음을 금할 수 없다"고 심경을 드러냈다.

문 대통령은 "정부가 국민들의 큰 불편과 경제적 피해를 감수하면서 방역 강화 조치를 거듭하고나서도 코로나19 상황을 조속히 안정시키지 못해 송구한 마음을 금할 수 없다"며 "불안과 걱정이 크실 국민들을 생각하니 면목 없는 심정이다. 정부는 심기일전해 더한 각오와 특단의 대책으로 코로나 확산 저지에 나서겠다"고 전했다.

신속한 검사를 통해 전파 경로를 차단하겠다는 의지도 드러냈다. 문 대통령은 "군과 경찰, 공무원, 공중보건의를 긴급 투입해 역학 조사 역량을 강화하겠다"며 "이미 검사를 많이 늘렸지만 타액 검사 방법을 확대하고 신속항원검사를 활용해 진단검사 속도를 더욱 높일 것"이라고 강조했다.

이동량이 많은 지역 150곳에 임시 선별진료소를 설치하고 드라이브스루 및 워크스루 검사 방식도 늘릴 방침이다.

이어 문 대통령은 "검사 수를 대폭 늘리게 되면 코로나 확진자 수가 더 늘러날 수 도 있지만 이는 집중적으로 감염자를 찾아내 전파와 확산을 차단하기 위한 선제적 조치"라고도 말했다.

중앙방역대책본부는 이날 0시 기준 국내 코로나19 신규 확진자가 950명 늘어 누적 4만1736명이라고 밝혔다. 전날(689명)보다 261명이나 늘었다. 일일 확진자 수 950명은 지난 1월20일 국내에서 코로나19 첫 환자가 발생한 이후 약 11개월만, 정확히 327일만에 최대치다. 이는 대구·경북 지역 집단감염으로 인해 일일 확진자가 909명에 달했던 2월 29일 이후 가장 가파른 수치다.

