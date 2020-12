코로나19 창궐 이후 부산 하루 82명 최고기록 ‘초비상’ … 인창요양병원發만 58명

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 인창요양병원발(發) 집단감염만 12일 하루 58명으로 쏟아졌다. 이날 부산에만 코로나19 창궐 이후 가장 많은 82명의 확진자를 기록했다. 부산지역 누적 확진자는 1227명으로 늘었다.

12일 부산 보건당국에 따르면 코로나19 검사 결과 모두 82명이 확진됐다. 이들 가운데 58명이 인창요양병원發로 쏟아졌다.

전날인 11일까지 인창요양병원에서 환자와 직원 등 총 30명이 무더기 확진됐고 12일 58명이 추가 확진되면서 모두 88명으로 급증했다.

보건당국은 추가 확진자가 나온 인창요양병원에 대해 전수검사를 하고 있으며, 추가 확진자가 더 발생하면 동일집단 격리 범위를 확대할 계획이다.

부산시는 이날 오전까지 1129명의 검체를 채취해 검사 중이다. 자가격리자는 6485명이고 격리해제는 누적 6만6556명이다.

