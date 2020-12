일상화된 거리두기…유통家 "비대면 쇼핑 수요 잡아라"

롯데온, 25일까지 '매일 메리 크리스마스' 행사

SSG 닷컴, 신선식품 강화…횡성 축협한우 30% 할인

[아시아경제 임혜선 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 가파르게 늘고 있는 가운데 유통업체들가 온라인 고객을 타깃으로한 마케팅을 강화하고 있다. 재택근무 등 사회적 거리두기가 일상화되면서 비대면 쇼핑을 하는 수요가 늘고 있어서다.

12일 유통업계에 따르면 롯데온은 오는 오는 25일까지 '매일 메리 크리스마스' 이벤트를 연다. 오는 13일까지는 사전 행사, 14일부터는 본행사로 나눠 진행한다.

사전행사에서는 ‘내가 받고 싶은 크리스마스 선물’ 설문조사를 실시해 설문조사에 참여만 하면 무작위로 엘포인트(L.Point)를100점부터 5만 점까지 지급한다. 또한 설문조사 참여 고객 중 선착순 2만 명에게는 ‘롯데온 캐릭터’ 카카오톡 이모티콘을 증정한다.

14일부터 진행하는 ‘매일 메리 크리스마스’ 본 행사에는 크리스마스 선물 할인을 비롯해 매일 경품 행사를 진행한다.롯데온은가족,연인과 나를 위한 선물을 테마로 다양한 상품을 제안할 예정이다. 경품 행사 상품으로 '마르니 트렁크백', '생로랑 숄더백' 등 명품을 비롯해 '애플 아이폰 12', '다이슨 에어랩', '제네바 스피커', 'LG 시네빔'등 인기 가전 및 '시그니엘 서울 숙박권' 등을 준비했다.본 행사 기간에는 상품 구매 횟수에 따라 엘포인트를 최대 2만 포인트 추가 적립해주는 구매 사은행사도 진행한다.

오는 13일까지는 매일 2만 명에게 최대 1만5000원의 할인 혜택을 제공한다. 한해 인기 상품도 최대 30% 할인 판매한다. '쿠쿠6인용 IH 전기압력밥솥' 가격은 23만 9850원이다. 겨울철 건조한 날씨에 피부 보습에 도움을 주는 '일리윤바디워시'는 9920원 가격에, '에이스침대 원 매트리스 CA2 슈퍼싱글사이즈'는38만8210원 제공한다.

SSG닷컴은 이마트와 협업해 신선식품을 강화했다. SSG닷컴은 '이마트 미트센터'를 통해 가공되는 횡성축협한우와 1등급 한돈 등 36종 상품을 새벽 배송한다. 오는 16일까지 횡성축협한우를 30%, 1등급 한돈은 20% 할인하는 특별 행사도 실시한다. 그 동안 등심, 안심, 채끝, 국거리 등 횡성축협한우와 1등급 한돈 상품은 이마트 미트센터에서 가공돼 이마트 오프라인 매장에서만 판매되어 왔다. 이 상품들은 이번에 처음으로 SSG닷컴의 온라인스토어 ‘네오(NE.O)’로입고되면서 새벽배송이 가능해졌다. SSG닷컴은 사회적 거리두기가 격상되더라도 고객들은 높은 품질의 상품을 새벽배송으로 받아볼 수 있다는 점에서 편의성이 크게 높아질 것으로 기대하고 있다.

SSG닷컴 측은 "올해 초부터 온라인에서도 육류와 같은 신선식품 매출이 지속적으로 늘고 있다"면서 "사회적 거리두기의 생활화로 외부 모임이 줄면서 외식을 통해 즐겨왔던 육류 소비가 가정에서도활발하게 일어나는 추세"라고 설명했다. 실제로 SSG닷컴의 신선식품 매출에서 육류 카테고리가 차지하는 비중은 약 25% 수준으로 매년 높아지고 있다. 특히 올해의 경우 육류 매출은 1월부터 11월까지 전년 같은 기간 보다 80% 가까이 늘어난 것으로 집계됐다.

TV홈쇼핑에서는 주방 가전 편성을 확대했다. 코로나19로 인해 가정 간편식(HMR) 매출이 급증했을 뿐만 아니라, 최근에 집밥수요가 늘면서 '홈쿡족'이 늘고 있어서다. 오는 15일 오전 6시 45분 CJ 오쇼핑 플러스 채널에서는 '버논 베리굿팟'을 10만9000원에 판매한다. 휴롬 슈퍼 스팀팟도 다음달 5만원 특별 세일 방송 예정이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr