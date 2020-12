'코로나 합병증' 사망 김기덕 감독, 현지서 화장할 듯

[아시아경제 최은영 기자] 지난 11일 새벽(현지시간) 라트비아에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 합병증으로 숨진 김기덕 감독의 시신이 유족의 뜻에 따라 현지에서 화장될 것으로 보인다.

12일 연합뉴스에 따르면 국내에 있는 김 감독의 유족은 코로나19 확산 여파로 라트비아로 이동하기 어려워 장례 절차를 라트비아 현지 대사관에 일임했다.

이에 따라 김기덕 감독의 시신은 라트비아 현지 대사관에서 화장하고 유족의 지인 등을 통해 유골이 국내로 송환될 예정이다.

한편 코로나19 합병증으로 사망한 김기덕 감독은 1996년 영화 '악어'로 데뷔해 영화 '섬', '나쁜 남자', '사마리아' 등의 작품으로 인기를 얻었다. 한국인 감독으로는 유일하게 세계 3대 영화제인 칸·베니스·베를린에서 수상하면서 호평을 받은 바 있다.

그러나 2018년 성폭력 고발 운동인 '미투 논란'의 가해자로 지목된 이후에는 사실상 국내 활동을 중단하고 카자흐스탄과 러시아 등 해외를 전전하며 생활해 온 것으로 알려졌다.

라트비아에도 영주권 획득을 위해 머물렀던 것으로 추정된다. 김 감독과 친분이 있었던 러시아의 영화감독 비탈리 만스키는 "김 감독이 부동산을 구매하고 영주권을 얻기 위한 목적으로 라트비아에 들어왔다고 들었다"라고 전했다.

외교부는 "주라트비아대사관을 통해 대한민국 국민의 사망 사실을 접수했다"라며 "유족을 접촉해 현지 조치 진행 상황을 통보하고 장례 절차를 지원하는 등 조력을 제공하고 있다"라고 밝혔다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr