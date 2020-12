민주당 "'조두순 격리법' 입법 조치 서두르겠다"

[아시아경제 나한아 기자] 12일 아동 성범죄자 조두순이 출소한 가운데, 더불어민주당이 재발 방지와 피해자 보호를 위한 '조두순 격리법'을 제정하겠다고 밝혔다.

강선우 민주당 대변인은 이날 서면 현안 브리핑에서 "오늘 새벽 조두순이 출소하며 국민 여러분의 불안이 더욱 커지고 있다"고 전하며 "민주당은 제2의 조두순을 막기 위한 '조두순 격리법'을 제정하고자 정부와 긴밀한 논의를 이어가고 있다"라고 밝혔다.

그러면서 "기존의 청소년성보호법과 전자장치부착법은 여전히 부족하다"며 "지역주민 여러분의 평화로운 일상을 지키기 위해서는 전시 상황에 준하는 철저한 대비 태세를 갖춰야 할 것"이라고 했다.

이어 정부 당국과 지방자치단체를 향해 "지역주민이 믿고 수긍할 수 있는 빈틈없는 대책을 계속해서 보완해달라"며 "대책이 실제 현장에서 효과적으로 작동하도록 모든 자원을 동원하여 꼼꼼히 조치해주실 것을 당부드린다"라고 강조했다.

강 대변인은 "섣부른 말 한마디가 성범죄 피해자에게 2차 가해가 될 수 있다는 사실 역시 결코 잊지 않겠다"면서 "민주당은 이에 필요한 모든 지원을 아낌없이 뒷받침하며, 피해자 인권 보호에 필요한 지원 강화에 매진하겠다"라고 말했다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr