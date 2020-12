높은 소득세율 때문?…테슬라 이어 오라클도 '탈 실리콘밸리'

[아시아경제 최은영 기자] 미국 기업들의 실리콘 밸리 탈출 움직임이 이어지고 있다. 테슬라에 이어 오라클도 미국 본사를 캘리포니아주 레드우드시티에서 텍사스주 오스틴으로 이전한다고 밝혔다.

11일(현지시각) 블룸버그 통신 등 외신은 오라클이 본사를 미국 캘리포니아주 실리콘밸리에서 텍사스주 오스틴으로 이전한다고 전했다.

오라클은 이날 직원들을 상대로 더 유연한 근무 장소 정책을 시행하고 있으며 회사 본사를 캘리포니아 레드우드시티에서 텍사스 오스틴으로 변경한다고 밝혔다.

이어 "이 조치가 오라클을 성장하기 위한 최선의 위치로 놓고 우리 직원에게 어디에서 어떻게 일할지와 관련해 더 많은 유연성을 제공할 것이라고 믿는다"고 덧붙였다.

이에 따라 오라클은 많은 직원들에게 직접 사무실 장소를 선택하도록 하거나 전일제나 파트타임으로 계속 재택근무를 하도록 할 예정이다.

그러나 레드우드시티의 사무실도 폐쇄되는 것은 아니다. 오라클은 레드우드시티를 포함해 오스틴, 샌타모니카, 시애틀, 덴버, 올랜도 등 미국을 포함한 전 세계의 주요 오라클의 허브를 계속 지원하고 앞으로 다른 지역도 추가하겠다고 밝혔다.

오라클은 "업무에 대해 더 현대적인 접근을 취함으로써 우리는 직원들의 삶의 질과 업무 성과의 질을 더 증진할 것으로 기대한다"고 밝혔다.

이번 '탈(脫) 실리콘밸리' 움직임으로 오라클은 일찍이 실리콘밸리를 떠난 정보기술(IT) 기업 대열에 합류하게 됐다.

앞서 PC·프린터 제조업체 휴렛팩커드(HP), 데이터 분석 기업 팰런티어 테크놀로지 등은 본사를 각각 캘리포니아에서 텍사스 휴스턴, 콜로라도 덴버로 이전한 바 있다.

또 전기차 업체 테슬라, 우주 탐사기업 스페이스 X의 최고경영자(CEO) 일론 머스크도 오랫동안 살아온 로스엔젤레스(LA)를 떠나 텍사스로 이사했다.

외신은 이처럼 실리콘 밸리를 등지는 CEO 중 많은 이들이 정치적으로 보수적인 입장이라고 전했다. 또 텍사스가 소득세나 금융 소득세를 과세하지 않는데에 비해 캘리포니아는 미국에서 가장 높은 최대 13.3%의 소득세를 물리는 점 역시 불만을 사 왔다고 밝혔다.

