"변기 물로 세수 해"…中 뒤흔든 '엽기 체벌'

[아시아경제 나한아 기자] 중국 랴오닝(遼寧)성에서 태권도 사범이 수련을 받는 어린 중학생들에게 변기 물로 세수를 하라는 등 부적절한 체벌을 해 논란이 일고 있다.

12일 웨이보(微博·중국판 트위터)에 중국 랴오닝성 진저우(錦州)시 체육센터의 태권도 사범이 화장실 청소를 제대로 못 했다는 이유로 10대 수련생들에게 화장실 변기 물로 세수하도록 강요한 영상이 올라왔다.

이 영상에는 10대로 보이는 남녀 학생들이 차례로 화장실 변기에 쭈그리고 앉아 변기 물로 얼굴을 씻는 장면이 나온다.

이들 수련생은 진저우시 체육센터 인근 중학교에 재학 중인 학생들로 학교 오전 수업이 끝나면 오후에 태권도를 배우기 위해 이 센터를 방문한 것으로 알려졌다.

피해 수련생의 학부모들에 따르면 태권도 사범이 수련생들에게 화장실이 깨끗하게 정리되지 않았거나 이후에도 수련생들이 실수하면 수차례 이 같은 체벌을 가했다.

한편, 이 사건이 웨이보 등을 통해 확산되면서 문제가 커지자 현지 경찰은 수사에 착수했다고 밝혔다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr