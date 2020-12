퇴임 앞두고 잇따라 '사형' 집행하는 트럼프…131년 전통 깼다

[아시아경제 최은영 기자] 미국 도널드 트럼프 정부가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)과 일부 반발에도 불구하고 퇴임 전 잇따라 사형을 집행하고 있다. 지난 7월 연방정부 차원의 사형 집행이 재개된 이후 10번째 사형집행이다.

11일(현지시간) AFP통신 등 외신은 트럼프 미국 행정부가 퇴임 전 잇따라 사형을 집행함에 따라 연방정부 차원의 열 번째 사형 집행이 이루어질 예정이라고 전했다.

이날 10번째 사형 대상자는 어린 딸을 가혹하게 학대하고 살해한 56살의 흑인 남성 알프레드 부르주아다. 그는 독극물 주사 방식으로 처형된다.

부르주아는 루이지애나주의 트럭 운전사였으며 지난 2002년 두 살 딸을 심각하게 학대하고 머리를 차창에 내리쳐 숨지게 한 혐의로 2004년 사형을 선고받았다.

그러나 미국 정부가 2003년부터 연방 사형 집행을 중단했기 때문에 계속 미결수로 남아 있었지만 앞서 지난 7월 트럼프 행정부는 17년 동안 중단했던 연방정부 차원의 사형 집행을 재개했다. 또 다른 사형수 40대 브랜던 버나드 역시 전날 인디애나주 테러호트 연방 교도소에서 약물 주입 방식으로 처형됐다.

미 정치전문매체 폴리티코에 따르면 트럼프 대통령의 이런 행보는 매우 이례적이다. 미 대통령 가운데 권력 이양기인 '레임덕' 기간에 사형을 집행한 것은 131년 만에 처음이기 때문이다. 트럼프 행정부가 이번에 정권교체기에는 사형을 집행하지 않는다는 전통을 깨뜨린 셈이다.

연방대법원이 개입하지 않고 트럼프 대통령이 공언한 대로 진행된다면 알프레드 부르주아는 지난 7월 사형 집행 재개 이후 연방정부 차원에서 10번째로 처형당한 사람이 된다. AFP통신 등 외신은 트럼프가 100년 만에 사형 최다 집행 미 대통령이 될 것이라고 전했다.

