뉴욕타임스, 익명 소식통 인용해 보도

[아시아경제 차민영 기자] 미국 식품의약국(FDA)은 11일(현지시간) 미국 화이자와 독일 바이오엔테크가 공동 개발한 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신에 대한 사용을 긴급 승인했다.

미국 뉴욕타임스(NYT)는 이날 익명의 소식통을 인용해 이같이 보도했다.

FDA 외부 자문위원회는 전날 회의를 통해 미 제약회사 화이자와 독일 바이오엔테크가 공동 개발한 코로나19 백신에 대한 긴급승인을 FDA에 권고했다. FDA는 이날(11일) 중 발표를 할 것으로 예상됐다.

백신 보급은 오는 13일 긴급회의를 잡아둔 미 질병통제예방센터(CDC) 자문위원회가 백신 접종을 권고하고 CDC가 이를 최종 수용하면 순차적으로 이뤄지게 된다.

