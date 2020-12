뮤지컬 '몬테크리스토' 최종 드레스 리허설 영상 유료 공개

[아시아경제 박병희 기자] 뮤지컬 '몬테크리스토'의 최종 드레스 리허설 영상 전체가 네이버TV 후원 라이브에서 공개된다.

'몬테크리스토'를 제작한 EMK뮤지컬컴퍼니는 네이버TV 후원 라이브에서 25~26일 'EMK 아카이브 엿보기 - 뮤지컬 '몬테크리스토' 최종 드레스 리허설 상영회'를 한다고 전했다. 뮤지컬 '몬테크리스토'의 최종 드레스 리허설 영상을 오는 25일 오후 7시, 26일 오후 2시에 라이브 스트리밍 방식으로 공개한다. 관람권은 오는 14일 오후 2시부터 네이버TV 단독으로 판매된다.

'드레스 리허설'은 개막 직전 전체 배우와 스태프들이 실제 공연과 동일하게 연습하는 마지막 단계다. 드레스 리허설 영상은 제작사 아카이브 및 홍보용으로 촬영돼 일부 장면이 편집된 형태로 공개되긴 하지만 이번 상영회처럼 공연 전체를 공개하는 경우는 흔치 않다.

EMK뮤지컬컴퍼니는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 지난 5일부터 오는 27일까지 약 3주간 공연이 중단된 상황에서 생계가 걸려있는 앙상블 배우들과 무대 크루를 포함한 현장 스태프들에게 위로금을 전달해 침체된 공연계 분위기를 다시 이끌어내기 위해 이번 상영회를 기획했다고 밝혔다.

EMK뮤지컬컴퍼니 엄홍현 대표는 "이번 상영회는 코로나19로 인해 불이 꺼진 무대 위와 뒤, 수많은 배우들과 스태프들을 위해 기획했다. 짧은 시간 내에 추진된 기획임에도 불구하고 좋은 취지에 공감해 적극적으로 동참한 주조연 배우들에게 특히 감사를 전한다. 뮤지컬 '몬테크리스토'를 무대에서 만날 날을 고대하며 응원해 주시는 관객 여러분께도 영상으로 만나는 '몬테크리스토'가 지친 연말을 위로해 주는 따뜻한 선물이 되기를 바란다"라고 전했다.

이번 상영회는 신성록, 이지혜 등이 출연한다.

'몬테크리스토'는 프랑스 작가 알렉상드르 뒤마의 동명 장편 소설을 원작으로 한 뮤지컬이다. 공연은 오는 12월 마지막 주 재개되며 내년 3월7일까지 LG아트센터에서 공연된다.

