창원시, 국내 최초 패키지형 수소충전소 일반에 개방

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 창원시는 지난해 국내 최초로 구축한 패키지형 중앙수소충전소를 오는 14일부터 시민들에게 개방한다고 12일 밝혔다.

그동안 중앙충전소는 관용차량을 대상으로 운영해 왔다. 개방 시간은 평일 오전 8시부터 오후 8시까지 토요일 오전 9시부터 오후 6시까지 운영된다. 일요일은 운영되지 않는다.

중앙충전소는 승용차만 충전이 가능하다. 시간당 5대 하루 40대 정도만 충전이 가능하다.

다만 충전용량이 적어 완충기준 70% 만 충전이 가능하다. 내년 5월경 시스템 업그레이드를 통해 완충이 가능해진다.

중앙충전소는 2016년 산업통상자원부가 시행한 패키지형 수소충전 플랫폼 모델 개발 및 실증과제에 선정된 충전소다.

창원시에는 이외에 의창구 팔용동, 마산합포구 덕동, 성산구 성주동에 수소 충전소가 있다. 오는 12월 진해구 죽곡충전소가 준공되면 충전소가 5곳으로 기초지자체 기준으로 가장 많다.

내년에는 의창구 창원중앙역 인근, 성산구 현대로템 인근 공원에 수소 충전소가 운영을 개시해 7곳으로 늘어난다.

정현섭 전략산업과장은 "올해 구축되는 죽곡충전소 뿐만 아니라 2021년 4월 사림충전소 등 다양한 친환경 모빌리티의 수소충전인프라가 확대될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

