서울 오늘 신규 확진자 300명대…강서구 교회 관련 91명↑

기타 확진자 접촉 감염자도 145명



[아시아경제 차민영 기자] 서울 시내 신규 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자수가 최초로 300명대에 진입한 가운데 강서구 성석교회를 비롯한 집단감염 사례가 계속 늘고 있는 것으로 나타났다. 성석교회 관련 감염자 수는 전날 59명에서 91명으로 30명 넘게 늘었다.

서울시는 지난 11일 하루 동안 코로나19 신규 확진자가 362명 발생해 누계 확진자 수 1만1788명을 기록했다고 12일 밝혔다. 그 전날인 10일 신규 확진자 252명에서 하루 만에 무려 110명이 불어난 규모다. 이로써 기존 일일 최다 기록인 295명(이달 3일)을 훌쩍 넘어섰다.

서울의 일일 확진자 수는 이달 1일 193명에서 2일 262명으로 뛰어오른 뒤 3일 295명→4일 235명→5일 254명→6일 244명→7일 213명→8일 262명→9일 251명→10일 252명→11일 362명을 기록하며 증가세가 가속화하고 있다.

신규 확진자는 해외 유입 3명을 제외하고 359명이 지역 발생해 국내 감염 사례가 대부분이었다. 강서구 성석교회 관련으로 전날 하루에만 68명이 확진되면서 누적 확진자가 서울만 91명으로 집계됐다. 이 교회 관계자와 가족이 지난 9일 확진돼 전체 교인과 관련자 등 173명을 검사했고, 여기서 확진자가 무더기로 나왔다. 방역당국은 역학조사와 감염경로, 추가 접촉자 조사 등을 진행하고 있다.

종로구 음식점 파고다타운 관련 확진자도 10명 늘어 누적 191명이 됐다. 중구 소재 콜센터Ⅱ 관련 8명, 은평구 지하철역사 관련 3명, 제주도 퇴직교사 모임 3명, 강서구 댄스교습시설 3명, 댄스교습시설 연관 병원 1명이 각각 추가 확진됐다.

이밖에 신규 확진자 중 집단감염으로 분류되지 않는 '기존 확진자와의 접촉'으로 감염된 사례가 145명이나 됐다. 다른 시·도 확진자 접촉은 23명, 산발 사례나 오래된 집단감염 등 '기타' 집단감염은 6명이었다. 감염경로가 불분명해 조사 중인 사례는 89명으로, 전체의 24.6%를 차지했다.

사망자는 3명 늘어 누적 109명이 됐다. 지난달 5일 확진된 서울 107번째 사망자는 성북구 주민으로 동대문구 에이스희망케어센터 관련으로 분류됐다. 108번째 사망자는 서초구 주민이며 3일 양성 판정을 받았다. 기타 확진자의 접촉자였다. 서울 109번째 사망자는 성북구 주민으로 3일 확진됐다. 감염경로는 밝혀지지 않았다.

12일 0시 기준 서울 확진자 누계는 1만1788명이다. 격리 치료 중인 환자가 4223명, 완치 판정을 받고 퇴원한 사람은 7456명이다.

