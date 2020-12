조성일 서울시설공단 이사장 연말 상복 터진 이유?

조성일 이사장 추진 혁신적 사업 성과 대외 인정받아 ‘지방공기업 평가 최우수 등급’, ‘국무총리상’ 등 최근 전국 단위 평가 연이은 수상...조 이사장 “자부심과 긍지 넘치는 공단 위해 노력” 다짐

[아시아경제 박종일 기자] 서울시 1급 안전총괄본부장을 역임한 조성일 서울시설공단 이사장이 취임하면서 조직을 공부하는 분위기로 완전히 바꾼 결과가 결실을 보고 있어 화제가 되고 있다.

서울시설공단은 최근 전국 단위 평가에서 잇따라 큰 상을 수상하며 기관의 행정역량을 인정받고 있다.

12일 공단에 따르면 서울시설공단은 지난 9월말 2020년 행정안전부 주관 지방공기업 경영평가에서 특·광역시 지방자치단체 시설관리공단 중 1위 및 '가 등급(최우수)' 기관에 선정됐다.

지방공기업 경영평가는 지방공기업의 경영개선을 도모하고 지방자치 발전 및 고객서비스 개선을 위해 행정안전부에서 주관하는 제도다.

공단은 공공기관 최초 공유혁신(오픈 이노베이션) 제도 도입을 통한 업무방식 및 조직문화 혁신을 비롯 4차산업혁명 기술 도입을 통한 기술혁신을 선도했다는 점에서 높은 평가를 받았다.

이에 그치지 않고 서울시설공단은 최근 혁신, 안전, 고객만족 분야에서 국무총리상, 행정안전부장관상, 산업통상자원부장관상 등을 연이어 수상하며 조성일 이사장이 추진하는 혁신적인 정책의 성과를 인정받고 있다.

공단은 지난 11월 행정안전부가 주관한 ‘2020 적극행정 우수사례 경진대회’에서 최우수상을 수상했다. 공사현장 중 밀폐공간에서 발생하는 안전사고 방지를 위해 도입한 ‘스마트 안전경보시스템’을 추진사례로 제출했고 적극행정을 인정받아 국무총리상인 최우수상을 수상했다.

공단이 지난 7월부터 도입한 ‘스마트 안전 경보시스템’은 밀폐공간 공사 현장 곳곳에 유해가스, 강우 감지 센서와 위험 경보기를 설치, 사고를 미연에 방지하는 시스템으로, 공단은 이번 시스템 도입이 공사현장의 안전성을 높일 것으로 기대하고 있다.

또, 공단은 지난 11월 행정안전부가 주관하는 ‘2020 정부혁신 우수사례 통합 경진대회’에서 행안부장관상을 받았다.

이번 경진대회는 우수한 정부혁신 사례를 발굴, 확산시키기 위해 개최됐으며 공단은 ‘공사현장 이동식 편의시설(캠핑카) 도입’을 주제로 공공서비스 분야에 참여해 장관상을 수상했다.

공단은 지난해 말 국내최초로 열악한 공사현장에 이동식 편의시설(캠핑카)를 도입, 근로자의 기본인권 개선에 기여한 바를 인정받았다.

공단의 ‘공사현장 이동식 편의시설(캠핑카) 도입’은 이외도 건설문화 개선에 기여한 바를 인정받아 최근 ‘국회 환경노동위원회 표창’을 받은 것을 비롯 ‘2020년 서울시 투자출연기관 적극행정 우수사례 우수상’, ‘서울시 창의상 우수상’ 등 잇따른 수상 성과를 거두며 우수 행정사례로 평가받고 있다.

이와 함께 공단은 이밖에 산업통상자원부에서 주최한 ‘2020 대한민국 전기안전 대상’에서 전기안전관리에 기여한 공로를 인정받아 국무총리 표창을 수상한 것을 비롯 ‘2020년 국가품질상 서비스품질 우수상(산업통상자원부 장관상), ‘2020 서울시 민원행정서비스 종합평가 최우수 기관’ 선정 등 다양한 분야에서 우수한 성과를 냈다는 평가를 받고 있다.

조성일 서울시설공단 이사장은 “최근 연이은 수상은 공단 직원들이 한마음 한 뜻으로 보다나은 공공서비스를 제공하기 위해 노력한 결과라고 생각한다”며 “이런 성과를 바탕으로 앞으로도 직원들이 자부심과 긍지를 가지고 일할 수 있는 서울시설공단을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

고 박원순 서울시장은 취임 이후 한동안 외부 인사를 서울시설공단 등 서울시 산하기관 장에 임명했으나 지난해부터 조성일 이사장을 비롯 김상범 서울교통공사 사장, 고인석 서울기술연구원장 등 고시 출신으로 서울시에서 실력을 인정받은 퇴직자들을 발탁하면서 산하기관이 안정을 찾고 있다는 평가를 받았다.

서울시 고위 관계자는" 박 시장이 취임 이후 상당기간 본인과 가까운 외부인사들을 영입해 산하기관 기관장으로 썼으나 큰 성과를 내지 못하다 서울시에서 실력을 인정받은 고위직 출신들을 발탁하면서 좋은 성과를 내고 있다"고 전했다.

이들 서울시 출신 고위 간부들이 업무 전문성은 물론 조직 관리 능력이 뛰어나기 때문으로 풀이된다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr