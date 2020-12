서울시 자치구 기술직 부구청장 왜 적응 못하나?

서울 자치구 중 기술직 부구청장 몇 명 구청장 기대 못 미친 것 물론 간부 공무원들과 소통에서 일방적 지시 행태 보여 행정직 부구청장 원하는 목소리 높아

[아시아경제 박종일 기자] 서울 자치구 기술직 부구청장들이 직원들과 소통을 못해 비판이 일고 있어 눈길을 모은다.

서울 자치구 부구청장은 구청장 구청 철학을 뒷받침, 주요 공약 사업을 실천하기 위해 서울시는 물론 구의회 등으로 백방으로 뛰면서 구청 간부들과 원만한 소통을 통해 업무 능력을 최대로 발휘해야 하는 중요한 자리다.

때문에 해당 구청장이 발령장을 주는 ‘1번 직원’이란 막강한 자리다. 작게는 1300~1500여명에 이른 직원들을 지휘통솔하며 지역내 고질민원은 물론 서울시을 통해 풀어야 할 도시계획 사업 등을 해결해야 하는 과제가 주어지는 막중한 자리다.

강필영 종로, 한영희 성동, 윤종장 광진, 최홍연 동대문,손정수 성북, 이방일 강북, 임동국 은평, 서영관 서대문, 박범 마포,김영환 영등포, 유재룡 관악, 천정욱 서초, 안준호 강남, 하철승 송파, 정황중 강동구 부구청장 등 대부분 부구청장들이 구청장은 물론 구청 간부들과 소통을 무난하게 하는 것으로 평가 받고 있다.

◇서울시 자치구 부구청장 어떤 자리?

그럼에도 불구하고 서울시 기술직 출신 몇 구청 부구청장들이 주어진 역할을 하지 못하는 것은 물론 구청 간부들과 소통 문제도 있는 것으로 알려져 기술직 고위직(3급 또는 2급) 간부들이 자치구 부구청장으로 갈 길이 점차 좁아지고 있다는 지적이다.

현재 서울시 25개 자치구 중 기술직 부구청장이 있는 곳은 딱 2곳.

한 자치구 부구청장은 1070년생으로 젊은 나이임에도 기술고시에 합격, 3급 승진하자마자 지난해 발령 받아 근무하며 구청 간부들에게 한부로 대하며 잡음이 일었다.

게다가 이 부구청장은 독단적인 리더십을 보여 구청내 간부들의 반발을 샀다.

그러나 이 부구청장은 이런 내용이 언론 보도를 통해 알려지면서 조금 근신하는 것으로 전해졌다.

그러자 또 다른 자치구 기술직 부구청장이 일방적인 자기 말하기는 물론 서울시와 의회 등 대외 관계 부족 등으로 구청장으로부터 실망을 사고 있는 것으로 알려졌다.

이 자치구 간부는 “이 부구청장은 구청장 역점 사업을 위해 서울시 등을 적극 찾아다니며 도움을 요청해야 하는데도 그렇지 않다”고 전했다.

또 이 부구청장은 회의를 주재하면서 본인 말을 80%이상하는 등 독단적인 리더십을 보여 오래가지 못하고 서울시로 발령날 것으로 예상된다.

A 구청장은 “간부들로부터 여러 가지 말들이 나온 것을 다 듣고 있다”며 “조용히 불러 이런 뜻을 전달하겠다”고 말했다.

구청장의 이런 발언을 들을 때 머지 않아 서울시로 다시 돌아갈 가능성이 커 보인다.

◇왜 기술직 부구청장 적응 못하나?

서울시 부구청장 25명 중 행정직 23명, 기술직 2명이다. 대부분 행정직으로 행정고시 출신이 대부분이다.

행정직 부구청장들은 자치구 근무 경험과 서울시 본청에 근무하면서 민원인 상대는 물론 각종 어려움을 겪게 된다.

평소 소통 중요성에 대해 남다른 훈련이 된 사람들이다.

이에 반해 기술직 공무원들은 고시 기수로 인한 위계질서가 분명한데다 민원인 등 상대 등 대외 관계 업무가 상대적으로 적은 게 사실.

특히 현재 서울시 기술직 고위간부들의 경우 수년전 국토부 등으로 대거 옮겨 1969~1970년 생 젊은 간부들이 빨리 3급 승진하면서 9~7급 출신으로 수십년 근무한 상대적으로 나이든 공무원들과 보이지 않은 갈등이 있는 것으로 알려졌다.

특히 기술고시 출신 젊은 간부들은 직급으로 누르는 행태를 보인다는 평가다.

게다가 자치구 공무원들은 민선 이후 9~7급으로 공직에 들어와 거의 평생을 해당 자치구에서 근무하면서 잔뼈가 굵어 지역 사정에는 누구에지지 않은 전문성과 인맥을 보유하고 있다.

이런 공무원들을 서울시에서 부구청장이라고 내려온 사람이 직급으로 누르려며 당연히 문제가 발생할 수밖에 없다.

한 자치구 간부는 “부구청장이 업무 능력도 뛰어나고 직원들과 소통도 잘하면 예우를 다해 모시지만, 그러지 않고 직급으로 일방적으로 누르는 리더십을 보이면 지역 유지는 물론 다양한 통로를 통해 반발하게 되는 게 인지상정”이라고 말했다.

권한이 큰 만큼 책임 또한 크다는 세상 이치를 깨달아야 할 것으로 보인다.

한편 현재 서울시 산하기관 최고 경영자로 있는 C 이사장은 수년 전 구로구 부구청장으로 근무하면서 이성 구청장은 물론 간부들과 원만한 관계를 유지하며 성과를 냈던 것으로 알려져 눈길을 모은다.

이 때문에 기술직 출신이라고 적응을 못한 것이 아니라 사람 문제가 아닌가 하는 분석이 나오고 있다.

또 다른 자치구 간부는 “해당 사람 인격이 문제지 기술직 간부라고 다 그렇겠느냐”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr