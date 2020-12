삼성·LG전자, CES 2021 참가 확정…'언택트 뉴노멀' 그린다

[아시아경제 이동우 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 73,400 전일대비 500 등락률 +0.69% 거래량 18,486,672 전일가 72,900 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 또 최고기록 세운 코스피…2800 정조준外人 매도에도 순항하는 코스피…장중 2780 돌파친환경! ‘ㅇㅇㅇㅇㅇ’ 관련 株! 단숨에 급등하는 대장 株 close 와 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 95,800 전일대비 400 등락률 +0.42% 거래량 1,013,826 전일가 95,400 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 LG전자, 이시간 주가 -0.1%.... 최근 5일 개인 126만 3972주 순매도권봉석 LG전자 대표 "내년 스마트 사업 질적 개선…조금 더 성장할 것"LG전자, 최근 5일 개인 202만 1351주 순매도... 주가 9만 4700원(-1.56%) close 가 내년 1월11일부터 나흘간 온라인으로 열리는 세계 최대 전자·IT전시회 'CES 2021'에 참가를 확정했다.

12일 업계에 따르면 삼성전자는 CES 2021에 '모두를 위한 보다 나은 일상'(Better Normal for All)이라는 주제로 참가한다. 행사 첫 날에는 프레스 컨퍼런스를 열고 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 5세대 이동통신(5G) 등 기술을 기반으로 소비자들이 더 나은 일상을 구현하도록 기여할 혁신 제품과 서비스를 소개한다.

삼성전자는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)가 앞당긴 비대면·뉴노멀(New Normal·새로운 일상) 시대에 '베터 노멀'(더 나은 일상)로 발전하도록 사람 중심의 기술과 혁신으로 기여하겠다는 의미를 컨퍼런스 뿐만 아니라 행사 전반에 담을 예정이다.

삼성전자는 CES가 주관하는 디지털 발표회(쇼케이스)에도 참여해 CES 혁신상을 받은 제품을 포함해 여러 대표작을 소개할 방침이다. 디지털 쇼케이스는 12일부터 한 달간 운영한다. 비슷한 시기 별도로 내년 TV 전략제품을 선보이는 'TV 퍼스트 룩' 행사를 온라인으로 개최한다.

LG전자도 CES 2021 참가를 확정하고 행사에서 선보일 신제품 등 라인업을 최종 마무리한 것으로 알려졌다. LG전자는 이번 행사 주제로 언택트 사회에 따른 고객의 삶과 혁신에 대해 그려나간다는 구상이다. AI와 접목한 사용자 편의성을 극대화한 인공지능 로봇 및 가전 제품 등을 소개할 전망이다.

이밖에도 개막일에는 일본의 파나소닉, 소니, 캐논을 비롯해 중국의 TCL, 하이센스, 스카이워스 등도 프레스 컨퍼런스를 진행할 계획이다. CES에서 가장 주목받는 '기조연설' 무대도 개막날부터 이틀간 열린다.

기조연설자로는 미국 최대 이동통신사업자인 버라이즌의 한스 베스트베리 최고경영자가 오후 6시 30분부터 무대에 오르고 이어 12일에는 CES를 주관하는 미국소비자기술협회(CTA) CEO인 개리 샤피로가 '다가올 10년 후 기술 산업을 향한 CTA의 비전'을 주제로 기조연설을 펼친다.

앞서 CTA 측은 글로벌 코로나19 확산으로 'CES 2021'을 전면 온라인 행사로 치를 것이라고 밝혔다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr