경남 ‘코로나19’ 7명 추가 확진 … 누적 816명

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 국내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 무서운 기세로 확산하면서 경남에서는 7명의 추가 확진자가 발생했다.

경남도는 12일 오전 10시 기준 진주 3명, 밀양 2명, 거제 1명, 창원 1명 등 7명의 확진자가 발생했다고 밝혔다.

진주에서 발생한 확진자 중 1명은 진주 이·통장 관련 확진자다. 또 다른 30대 여성은 자가 격리 중 양성판정을 받고 816번으로 분류됐다.

밀양에서는 805번의 접촉자인 40대 남성이 양성판정을 받고 813번으로 분류됐다. 감염경로가 확인이 안 된 40대 여성도 확진 판정을 받고 818번으로 분류됐다.

거제에서는 조선소 관련 확진자가 1명 추가됐다. 796번의 가족 접촉자인 50대 여성이 감염돼 814번으로 분류됐다.

창원에서는 경기도 확진자와 접촉한 70대 남성이 양성 판정을 받고 819번으로 분류됐다.

진주에서도 50대 여성이 감염돼 815번으로 분류됐다. 또 감염경로가 확인이 안 된 80대 여성도 확진 판정을 받고 816번으로 분류됐다.

이에 따라 도내 누적 확진자는 모두 816명(입원 222명, 퇴원 592명, 사망 2명)으로 늘었다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr