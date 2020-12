'집단 감염' 대구 영신교회 관련 확진자 32명으로 늘어

9일 3명 → 10일 25명 → 11일 4명, 교인 31명에 접촉자 1명

그외 6명 '신규 확진' … 12일 0시 기준 대구지역 누적 7321명

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구 달성군 다사읍 영신교회 관련한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 32명으로 늘어났다.

12일 대구시에 따르면 지난 9일 밤 신도 1명과 교육목사, 목사의 모친 등 3명이 확진된데 이어 10일 신도 21명, 목사 가족 3명, 첫 확진자의 지인 1명이 확진됐다. 이어 11일에도 신도 4명이 추가 감염자로 확인됐다.

이에 따라 이 교회 관련 확진자는 32명으로 늘었다. 이들 중 3명은 주소지가 경북 성주군이다.

이 교회 관련 대구지역 확진자의 거주지는 교회가 있는 달성군(12명)과 인근 달서구(6명)에 집중돼 있다. 대구의 집단감염 발생은 지난 10월 말 서구 예수중심교회 이후 40여일 만이다.

이 교회에서는 이달 초 신도 등이 마스크를 착용하지 않고 식사모임을 갖고 찬양 연습을 하는 등 방역 수칙을 위반한 것으로 파악됐다.

방역당국은 신도 270여명의 명단을 넘겨받아 전수조사를 벌이는 한편 확진자에 포함된 어린이집 교사 2명이 근무하는 해당 어린이집 원생들을 대상으로 조사를 확대하고 있다.

대구에서는 이들 이외에도 6명이 추가로 확진돼, 12일 0시 현재 지역 코로나19 환자 수는 7321명(해외유입 101명 포함)으로 집계됐다. 추가 확진자 가운데 5명은 기존 확진자의 접촉자이고, 나머지 1명은 감염경로가 확인되지 않았다.

