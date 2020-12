광주지역 코로나 확진자 5명 추가…하루 동안 9명 확진

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주에서 밤사이 코로나19 확진자가 5명 추가 발생해 하루 동안 총 9명이 확진됐다.

12일 광주광역시에 따르면 밤새 전남과 전북 확진자와 접촉한 5명이 확진 판정을 받아 광주 781~785번으로 등록됐다.

781번 확진자는 전북 480번의 가족인 광주 779번의 지인이다. 전북 480번 관련으로 분류됐다. 781번의 가족 784·785번도 확진됐다.

782·783번은 전남 464번과 전남 468번의 접촉자로 확인됐다.

현재까지 광주에서는 총 785명이 확진 판정을 받았다. 이중 683명이 완치돼 퇴원했고 99명이 치료를 받고 있다. 사망자는 3명이다.

25만8061명이 검사를 받았고 현재 2420명이 검사 결과를 기다리고 있다.

한편 11일 하루 동안 국내 총 코로나19 확진자가 950명이 발생했다. 확진자 수가 역대 가장 많았던 2월 29일 909명을 287일 만에 뛰어 넘었다. 지역발생은 928명, 해외유입은 22명이다.

