"3차 유행, 아직 정점 아냐"…당분간 증가추이 이어질 듯

[아시아경제 김흥순 기자] 12일 국내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진 환자 950명이 발생하면서 '3차 유행'이 무서운 속도로 확산하고 있다. 지난 1월20일 국내에서 첫 확진자가 파악된 이후 하루 기준 가장 많은 환자가 나왔으나 정부와 방역당국의 판단을 종합하면 당분간 기세가 꺾이기는 쉽지 않을 전망이다. 전국 단위로 집단감염이 발생하는 데다 검사 수 대비 확진 비율을 나타내는 양성률이 증가하고 있어서다. 환기가 쉽지 않고 바이러스 전파가 활발한 겨울철이라는 점도 상황을 악화시키는 요인이다.

같은 900명대지만 신천지 집단감염보다 위험

중앙방역대책본부는 이날 0시 기준 국내 코로나19 신규 확진자가 950명 늘어 누적 4만1736명이라고 밝혔다. 전날(689명)보다 261명이나 늘었다. 일일 확진자 수 950명은 지난 1월20일 국내에서 코로나19 첫 환자가 발생한 이후 약 11개월만, 정확히 327일만에 최대치다. 앞서 신천지예수교 대구교회를 중심으로 한 대구·경북 지역 집단감염 여파로 지난 2월29일 일일 확진자 909명을 기록한 것이 종전 가장 많은 수치였다.

같은 900명대지만 2~3월 1차 유행과 지금은 상황이 다르다. 당시 정부와 방역당국은 집단감염이 발생한 신천지 신도들을 중심으로 밀접 접촉자들을 추려 진단검사를 집중했다. 이에 따라 3월 초순까지 빠르게 감염자를 찾아내고 추가 확산을 막아내면서 3월15일(76명) 기준 일일 확진자 수를 두 자릿수로 떨어뜨렸다. 2월18일 신천지 관련 첫 확진자를 찾아낸 지 약 한 달만이었다.

이번 3차 유행은 대규모 감염원을 특정하기 어려운 양상으로 가고 있다. 수도권 교회와 요양병원에서 또다시 대규모 집단감염이 발생한데다 학원, 음식점, 노래교실, 가족·지인모임, 군부대 등을 고리로 전국 곳곳에서 감염이 급속도로 확산하고 있기 때문이다. 전날 새로 확인된 집단감염 사례를 보면 서울 강서구 성석교회에서 59명이 무더기로 확진 판정을 받았고, 경기도 부천시 상동의 효플러스요양병원에서도 67명의 확진자가 나왔다. 이 밖에 서울 은평구 소재 지하철 역사(누적 10명), 경기 군포시 주간보호센터(26명), 인천 부평구 일가족·증권회사(27명), 강원 강릉시 기타 강습(11명), 경남 창원시 식당(10명), 창원시 음악동호회(11명) 등에서도 감염자가 속출했다.

지난달 8일부터 확진자 100명 이상 세 자릿수가 이날까지 35일째 이어지고 있는데 오름세가 갈수록 가파르다는 점도 2~3월과 다르다. 신규 확진자 수는 최근 사흘간 600명대 후반 규모였으나 이날은 700∼800명대를 건너뛰고 곧바로 900명대로 직행했다.

양성률도 오름세…위중증·사망자 증가 등 상황 악화 우려

추후 확진자 발생 추이를 예견할만한 각종 지표들도 3차 유행이 아직 정점에 다다르지 않았음을 나타내고 있다. 전날 검사 건수 대비 확진자를 계산한 양성률은 2.46%(3만8651명 중 950명)로 직전일 2.07%(3만3265명 중 689명)보다 상승했다. 이날 0시 기준 누적 양성률은 1.25%(334만9864명 중 4만1736명)다. 양성률은 잠복한 환자를 찾아낸다는 점에서 지역사회에 감염자들이 얼마나 퍼져있는지 파악할 수 있는 단초가 된다.

신규 확진자가 증가하면서 병상 부족 등 의료 대응체계에도 과부하가 걸려 상황이 악화할 우려가 커졌다. 이날 기준 상태가 악화한 위중증 환자는 전날보다 10명 늘어난 179명으로 집계됐다. 사망자는 전날보다 6명 늘어 누적 578명이 됐다. 국내 평균 치명률은 1.38%다.

전문가들은 대규모 확진자 발생 이후 시차를 두고 사망자 수도 증가한다는 점을 근거로 이번 주말 이후 사망자가 다수 나올 수 있다고 비관 섞인 전망을 내놨다. 엄중식 가천대 길병원 감염내과 교수는 최근 토론회에서 "고위험군으로 꼽히는 요양병원 집단감염 환자의 경우 입원 당시 경증이었으나 이후 폐렴 등으로 증상이 악화해 위중증 치료를 받고 있다"며 "이번 주말을 넘기면 사망자가 꽤 많이 나올 것"이라고 예상했다.

