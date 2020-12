"한국전력, 내년까지 이익 증가 흐름 이어질 것"

[아시아경제 박지환 기자] 현대차증권은 12일 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 23,800 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 13,713,707 전일가 23,800 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 【시선집중】 증시전문가들이 추천하는 급상승 유망주 'TOP3' 연내 '전기요금 개편안' 사실상 물건너가한국전력, 이시간 주가 +1.26%.... 최근 5일 개인 524만 3323주 순매도 close 에 대해 적어도 내년까지는 이익 증가흐름이 이어질 것이라며 투자의견은 매수와 목표주가 3만원을 유지했다.

강동진 현대차증권 연구원은 "저유가, 유연탄 단가 하락, 원화강세, 원전가동률 정상화 등으로 내년까지 이익이 개선되는 사이클"이라고 전망했다.

주요 비용 내 환경 관련 비용은 구조적으로 늘어날 수 밖에 없고, 지난해 REC 구입비가 1조7000억원에 달할 정도로 규모가 커졌다는 분석이다. 또 탄소배출권 관련 비용 역시 유상 할당 비중이 점차 높아져 구조적으로 부담이 늘어날 것으로 내다봤다.

그는 "원자재 가격에 따라 변동하는 연료비보다 환경 요금 분리 부과가 회사 실적에 더욱 큰 영향을 줄 것"이라며 "향후 환경요금 분리 부과 반영 여부를 확인해야 한다"고 밝혔다.

강 연구원은 "장기적으로 요금제도 개편이 주가 캡으로 작용할 수 있으나, 현 주가 수준에서는 석탄 발전 가동률이 사상 최저인 상황으로 내년까지 증익 흐름이 이어질 전망"이라고 내다봤다.

그는 "배당도 올해 이익을 기준으로 실시할 것이기 때문에 최악의 경우 요금제도 개편을 반영하지 않더라도 주가 재평가는 이어져야 할 것으로 판단된다"고 평가했다.

