‘재계 거목’ 이건희, 49재 막재 진관사에서 엄수…장례절차 마무리

[아시아경제 이기민 기자] '재계 거목'으로 불리던 이건희 삼성 회장의 49재 막재가 12일 서울 은평구에 있는 진관사 함월당에서 엄수됐다.

49재는 고인이 별세한 날로부터 49일 동안 7일마다 1번씩 총 7차례에 걸쳐 재(齋)를 지내며 명복을 비는 불교 의식이다.

대승불교에서는 고인이 별세한 후 49일동안 생전의 공덕을 심판 받아 내세에 갈 곳이 정해진다고 믿는다. 49재가 끝나면 내세로 떠났다고 보고 의식 절차를 마친다.

이건희 회장의 이날 49재 막재에는 삼성가 유족들만 모여 조용히 치러졌다. 이건희 회장의 부인 홍라희 전 리움미술관장, 아들 이재용 삼성전자 부회장, 두 딸인 이부진 호텔신라 사장, 이서현 삼성복지재단 이사장 등 가족들이 참석했다.

이재용 부회장은 49재 막재를 위해 현대 팰리세이드 차량을 타고 오전 7시50분에 자녀들과 함께 진관사 경내로 들어왔다. 이건희 회장의 부인 홍라희 전 관장도 7시53분에 도착했다.

이서현 이사장과 사위 김재열 삼성경제연구소 스포츠마케팅 사장 부부, 이부진 사장도 각각 8시4분, 8시9분에 자녀들과 함께 진관사 함월당에 도착했다. 이서현 이사장과 이부진 사장은 장례식 때와 마찬가지로 흰 상복을 입었다.

이건희 회장의 동생인 이명희 신세계그룹 회장과, 조카인 이재현 CJ회장은 참석하지 않았다.

유가족의 뜻에 따라 이건희 회장의 장례식에 삼성 고위 임원들도 49재에 동행하지 않은 것으로 알려졌다.

이 회장의 막재는 이날 오전 8시30분부터 2시간 동안 진행됐다. 홍 전 관장은 평소 불교계와도 인연을 맺어온 것으로 알려졌다.

이날 49재 막재로 이건희 회장의 장례절차는 모두 끝났다. 이건희 회장은 지난 10월25일 숙환으로 별세했다.

한편 삼성전자 사장단 및 정기 임원인사에 이어 이건희 회장의 49재까지 마무리되면서 다음주로 예정된 삼성전자 글로벌 전략회의에 관심이 모아지고 있다.

삼성전자는 글로벌 전략회의에 앞서 이건희 회장의 생전 역점 사업인 반도체를 DS(디바이스 솔루션) 부문의 3개 사업부(메모리·파운드리·시스템LSI) 전략마케팅실장(부사장급)을 전원 교체했다.

