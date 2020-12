전국 교회·병원 '집단감염'…포천 하루새 30명 '무더기 확진'

12일 신규 확진자수 역대 최다 950명

울산 요양병원 집단감염자 추가 확진

광주·포천 종교시설 관련 피해 막심

울산 양지요양병원 추가 확진자 1명

[아시아경제 차민영 기자] 국내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 12일 신규 확진자 수가 역대 최다인 950명으로 치솟은 가운데 지역 교회와 요양병원 등을 중심으로 집단 감염자가 빠르게 늘고 있다. 지역사회 감염 등 출처를 알 수 없는 산발적 감염도 부분 감지됐다.

광주에서는 광주 서구와 광산구의 교회 총 2곳에서 목사와 교인이 확진 판정을 받아 추가 감염 우려가 높아졌다. 광주시 등에 따르면 광주 782번 확진자 A씨는 광주에 거주하는 전남 464번확진자의 접촉자로 분류돼 진단 검사를 받았다가 양성 판정을 받았다. A씨는 광주 서구에 위치한 한 교회의 목사로 지난 9일 수요 예배 등을 진행한 것으로 알려졌다.

광주 781번 확진자 B씨는 전북 480번 확진자 가족인 광주 779번의 지인으로 확진 판정을 받았다. B씨는 지난 9일 광주 광산구의 한 교회에서 열린 수요예배에 참석한 것으로 파악됐다. 당시 수요예배에는 90여명의 신도가 함께 예배를 드렸다. 방역 당국은 두 교회를 모두 폐쇄하고 교인들을 대사응로 전수 검사 및 자가격리 조치했다.

경기 포천시는 내촌면 한 종교시설과 관련해 주민 30명이 무더기로 확진 판정을 받았다. 지난 11일 이 시설에서 생활하던 포천시 190∼191번이 양성 판정을 받자, 포천시 보건당국은 시설에 대한 전수검사를 진행했다. 전수 조사에서 30명이 추가로 확진됐다. 8명은 음성 판정됐고, 3명은 재검사가 진행 중이다.

울산에서는 양지요양병원 관련 확진자가 1명 추가돼 158명으로 늘었다. 신규 확진자 60대 여성 남구 거주자인 A씨는 지역 427번째 확진자가 됐다. 그는 양지요양병원 확진자의 접촉자로, 이달 5일 1차 진단 검사에서는 음성 판정을 받았다. 그러나 자가격리 중에 기침과 발열 등 증상을 느꼈고, 2차 검사에서 확진됐다. 시는 A씨가 자가격리 중에 추가로 접촉한 사람은 없는 것으로 파악했다.

소규모 산발적 감염도 지속되고 있다. 경남에서는 전날 오후 5시 이후 7명의 확진자가 발생했다. 지역별로는 진주 3명, 밀양 2명, 창원·거제 1명이다. 진주 확진자 중 1명은 제주도 연수를 다녀온 진주 이ㆍ통장 관련 확진자이다. 거제에서는 조선소 관련 확진자가 1명 추가됐다. 충북 제천시에서는 고교생 1명 등 4명이 확진 판정을 받았다. 이들 중 10대 고교생, 70대, 60대는 지역 사회 감염이며, 50대는 지난달 29일 확진자 접촉으로 감염됐다.

중앙방역대책본부는 이날 0시 기준 코로나19 신규 확진자가 950명 늘어 누적 4만1736명이라고 밝혔다. 전날(689명)보다 261명이나 늘었다. 일일확진자수 증가에는 최근 수도권 지역의 대규모 집단감염 영향이 큰 것으로 추정됐다. 학원, 음식점, 노래교실, 가족·지인모임, 군부대 등을 고리로 전국 곳곳에서 감염이 급속도로 확산했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr