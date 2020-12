산림청, 이달 명품 숲에 백두대간 ‘향로봉’ 선정

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 산림청이 이달의 추천 국유림 명품 숲에 백두대간 ‘향로봉’을 선정했다.

12일 산림청에 따르면 향로봉(1296m)은 강원도 고성군과 인제군 경계에 위치했다. 향로봉은 남한에서 오를 수 있는 백두대간의 최북단에 자리해 북쪽 금강산, 남쪽 설악산·오대산 등과 이어진다.

향로봉이라는 이름은 고도가 높아 구름이 봉우리를 덮은 날이면 마치 향로에 불을 피워놓은 것처럼 보인다는 데서 붙여진 것으로 전해진다.

이곳은 희귀식물과 다양한 멸종 위기식물 등이 생육하고 있어 중부지역을 대표하는 천연 숲으로 꼽히기도 한다. 가령 정상부에는 주목, 신갈나무, 갈참나무 등이 생유하고 사스래나무, 함박꽃나무 등 각종 활엽수가 군락을 이룬다.

무엇보다 향로봉은 멸종위기종인 날개하늘나리, 금강제비꽃 등 130여 종의 고산 초본식물이 자라고 있어 생태·환경적 보전가치를 높인다.

이에 산림청은 2006년부터 향로봉을 ‘산림유전자원보호구역’으로 지정해 관리하는 중으로 2015년에는 향로봉 인근에 ‘산림생태관리센터’를 조성해 산림생물다양성 유지 및 증진과 산림복원사업 등 산림관리를 해오고 있다.

특히 산림청은 희귀·특산식물 종 보존을 위해 난쟁이붓꽃 등 지역 자생수종 14종을 양묘해 증식하는 한편 국민의 생태탐방·체험·교육을 위한 별도의 프로그램을 운영하는 등으로 1만4000여㏊ 규모의 산림유전자원보호구역을 관리한다.

향로봉은 군사시설이 포함된 지역이자 산림보호구역으로 입산에 허가가 필요하다. 다만 ‘백두대간 둘레길 탐방’ 숲길 체험 진행시기에 예약을 하면 향로봉 일대 입산이 가능하다.

숲길 탐방에 관한 기타 자세한 내용은 한국등산·트레킹지원센터 또는 인제 백두대간트레일을 통해 안내받을 수 있다.

