잇따른 거리두기 격상, 확진자 감소효과 못 냈다

[아시아경제 최대열 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 하루 신규 확진자가 역대 가장 많은 수준으로 나오면서 그간 방역당국이 강조해온 사회적 거리두기가 제대로 효과를 내지 못하는 것으로 나타났다. 아직 코로나19 예방을 위한 백신이나 제대로 효과를 내는 치료제가 없는 만큼, 정부는 가장 기본적 방역수칙으로 꼽히는 거리두기 필요성을 내세워왔다.

거리두기에 따른 환자 감소 효과가 짧게는 열흘, 통상 2주가량 지난 시점에서 나오는 것으로 당국은 보고 있다. 이번 3차 유행 국면에서 한달 가까이 잇따라 거리두기를 끌어올려 대처해왔는데도 증가추이가 꺾이기는커녕 확산추이가 여전하다.

12일 방역당국에 따르면 지난달 초순 사회적 거리두기를 다섯 단계로 개편한 후 그 달 7일부터 1단계를 적용했다. 당시 신규 확진자는 하루 100명 안팎이었다. 11월 중순 들어 수도권을 중심으로 신규 환자가 200명 선까지 늘어나자 1.5단계로 끌어올렸다. 이후 닷새 만에 다시 수도권은 2단계, 호남 등 집단발병으로 환자가 늘어난 일부 다른 지역은 1.5단계로 격상했다.

이후에도 상황은 나아지지 않았다. 11월 말께 하루 신규 환자가 500명 안팎으로 나오자 이달 1일부터는 수도권은 기존 2단계에서 사우나ㆍ실내단체운동시설 등 일부 방역수칙을 추가한 이른바 '2+α'단계로, 전국은 1.5단계로 상향했다. 그럼에도 신규 확진자는 줄지 않았고 수도권을 중심으로 했던 산발적 집단감염은 전국 곳곳으로 번지는 등 악화됐다.

지난 8일부터 수도권은 2.5단계, 전국은 2단계로 끌어올려 3주간, 연말까지 적용키로 한 상태다. 거리두기 2.5단계의 경우 전국적 유행이 본격화하는 단계로 수도권과 비수도권을 나누는 게 의미가 없다는 지적도 있었으나 정부는 이번 유행양상 등을 감안해 차별적으로 거리두기 단계를 적용했다.

거리두기는 바이러스가 옮겨다닐 기회를 원천 차단한다는 점에서 가장 확실한 방역조치로 꼽힌다. 다만 이로 인한 사회 전반의 피해가 커 거리두기 단계를 끌어올리는 데 조심스러운 입장을 취해왔다. 다만 이번처럼 한 달도 채 안 되는 기간 안에 수도권과 비수도권, 혹은 각 지자체 처지에 따라 제각기 거리두기 단계를 4~5차례씩 조정하면서 일선 시민 사이에 혼선도 커졌다.

수도권 내 학원의 경우 2.5단계에서 집합금지 조치를 내렸는데, 이는 3단계에서 적용할 수칙을 가져온 것으로 단계별 방역수칙을 임의로 조정하면서 불만도 새어나왔다. 최근 유행이 가정이나 직장 등 일상생활 속에서 불거지고 있는 반면 거리두기 단계별 조치가 시설에 초점을 맞춘 점도 제 효과를 내지 못하는 요인으로 꼽힌다.

거리두기로 이동량이 줄어드는 효과도 과거에 비해 떨어졌다. 지난달 중순 수도권 1.5단계 조치 후 처음 맞는 주말에는 20% 이상 이동량이 줄어들었으나 2단계나, 2+α단계 후에는 이동량 변화가 거의 없다. 11월 마지막 주말인 29일 수도권 휴대폰 이동량은 1237만건 정도인데 12월 첫 주말인 지난 6일에는 1242만건으로 소폭 늘었다. 주중 감소폭도 미미한 수준이다.

