삼성SDI, 성장성에 수익성까지 기대…내년 영업익 1조 넘어설듯

[아시아경제 송화정 기자] 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 556,000 전일대비 4,000 등락률 -0.71% 거래량 349,151 전일가 560,000 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 또 최고기록 세운 코스피…2800 정조준外人 매도에도 순항하는 코스피…장중 2780 돌파[특징주]코스피 상승 이끈 2차전지, 숨 고르기 close 가 올해 4분기 실적 호조와 함께 성장성까지 더해져 향후 주가 상승이 기대된다.

12일 DB금융투자에 따르면 삼성SDI의 올해 4분기 영업이익은 전분기 대비 27.5% 증가한 3410억원이 예상된다. 권성률 DB금융투자 연구원은 "가파른 환율 하락이라는 부정적인 변수에도 불구하고 중대형전지 흑자 전환, 전자재료 사업의 고수익성 유지, 소형 2차전지 연착률 등으로 역대 분기 최대 영업이익 달성이 가능할 것"이라고 말했다. 중대형전지는 전기차(EV) 배터리가 전분기 대비 40% 이상, 에너지저장장치(ESS)가 50% 이상 증가하면서 성장성에 수익성까지 더하는 모습을 보일 것이란 분석이다. 권 연구원은 "2차전지는 원형전지 위주로 견조하며 전자재료는 유기발광다이오드(OLED) 재료 매출 비중 증가로 매출액은 소폭 감소하지만 수익성은 오히려 개선될 것"이라고 설명했다.

내년에는 영업이익이 1조원을 넘어설 것으로 기대된다. 권 연구원은 "올해 7661억원의 영업이익은 내년 1조1913억원으로 50% 이상 증가할 것"이라며 "스마트폰 시장 부진으로 올해 역성장했던 소형 2차전지는 내년 스마트폰 시장 반등에 따른 폴리머전지 매출 증가와 EV향 원형전지가 본격화되면서 다시 연간 10%대 영업이익률이 기대된다"고 말했다. 중대형전지는 40% 이상 매출 증가로 연간으로도 처음 이익을 내는 한 해가 될 것으로 예상된다.

최근 주가 상승에서 다소 소외된 모습을 보이고 있지만 삼성SDI의 주가 상승이 단기간에 끝나지 않을 것이란 의견이다. 권 연구원은 "IT주 내에서 반도체, 전기전자, 2차전지로 도는 순환매 장세로 인해 삼성SDI 주가가 다소 소외돼 있지만 체력을 비축하는 과정으로 보면 된다"면서 "양호한 4분기 실적, 2차전지에서 계속적인 기록 달성 등이 다시 환기되면 주가는 재상승할 것"이라고 설명했다.

