군 폭발물 제거반 긴급 수거 … "땅 묻혀 있다가 8월 호우로 폐기물 적치장 옮겨졌을 것"

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군 북상면에서 82㎜ 북한 박격포탄이 발견돼, 육군 폭발물 제거반이 긴급 출동해 수거했다.

12일 거창군 등에 따르면 11일 오후 1시30분께 거창군 북상면사무소 앞 수해 폐기물 적치장에서 일하던 공공근로자가 쓰레기 분리수거 작업 중에 포탄을 발견했다.

이후 신고를 받고 출동한 군 폭발물 제거반이 안전 상태를 확인한 뒤 수거해 갔다.

군 관계자는 "땅에 묻혀 있던 포탄이 지난 8월 집중호우로 드러난 후 수해 폐기물 적치장으로 옮겨진 것으로 추정하고 있다"며 "한국전쟁 중 북한군이 사용했던 82㎜ 박격포탄일 가능성이 크다"고 전했다.

