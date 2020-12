서울 어제 신규 확진자 362명 '역대 최다' … 강서구 교회서 59명 무더기 확진

[아시아경제 조인경 기자] 전국 곳곳에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 집단감염이 속출해 하루 확진자가 900명을 넘어선 가운데 서울에서는 어제 하루에만 362명에 달하는 역대 최다 규모의 확진자가 나왔다.

중앙방역대책본부는 12일 0시 기준 서울의 코로나19 신규 확진자가 하루 전보다 362명 증가했다고 밝혔다. 이에 따라 서울의 누적 확진자 수는 총 1만1788명으로 증가했다.

앞서 서울시에 따르면, 11일 0시부터 밤 11시까지 신규 확진자 수는 총 310명으로 이미 기존의 하루 최다 기록인 이달 3일의 295명을 훌쩍 넘어섰다.

서울의 일일 신규 확진자 수는 지난 8일 262명, 9일 251명, 10일 252명으로 등 나흘 연속 250명을 넘어섰다. 또 앞서 지난 2일 262명에 이어 3일에는 295명, 4일 235명, 5일 254명, 6일 244명, 7일 213명 등 최근 열흘간 연속 200명대를 이어왔다.

11일 오후 6시와 저녁 9시까지 집계된 서울의 하루 확진자 수는 각각 160명, 280명이었다. 당초 오후 6시까지 집계치는 전날보다 소폭 줄어든 규모였으나 이후 9시까지의 각 자치구에서 취합된 확진자 수가 폭발적으로 늘어난 셈이다.

특히 이날 서울 강서구에서만 최소 84명이 새로 확진됐는데, 이 가운데 59명이 성석교회 관련으로 확인됐다. 강서구 댄스교습시설(11일 오후 6시 기준 누계 214명)과 종로구 파고다타운(188명), 서초구 사우나Ⅱ 등 기존 집단감염 관련 확진자도 계속 추가되고 있는 상황이다.

서울에서는 최근 집담감염이 연쇄적으로 이어지면서 확진자와 접촉자가 폭증하고, 일반인들을 대상으로 한 선제검사까지 이뤄지고 있다. 지난 10일 하루에만 진단검사를 받은 사람이 1만4076명에 달해 올 1월 서울에서 첫 확진자가 나온 이후 하루 검사 건수로 가장 많았다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr