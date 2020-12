유승민 “文대통령, 부동산 대참사 반성 안 해…니가 가라 공공임대”

“이 정권 사람들 중 공공임대 살겠단 사람 못 봐”

[아시아경제 임춘한 기자] 유승민 전 국민의힘 의원은 12일 문재인 대통령이 ‘굳이 자기 집을 소유하지 않더라도 이런 임대 주택이 충분히 좋은 주택으로 발전해 갈 수 있도록 좋은 주거 사다리를 만들라’고 주문한 것에 대해 “보통 사람들은 내집마련의 꿈을 갖고 있는데 대통령은 그런 '바보같은 꿈'은 버리라고 한다”고 비판했다.

유 전 의원은 이날 페이스북에서 “보통 사람들에게 주택의 사다리란, 월세·전세에서 시작해서 변두리 집으로 갔다가 더 살기 좋은 동네의 더 큰 평수로 이사가는 내집마련의 사다리”라며 “대통령이 무슨 권리로 내집마련의 꿈을 버리라고 하는가. 왜 집을 소유하면 안 된다는 것인가”라며 이같이 말했다.

유 전 의원은 “24회의 부동산대책으로 미친 집값·전월세를 만든 장본인이, 내집마련의 꿈과 주택사다리를 걷어찬 장본인이, 530만호의 민간임대시장을 마비시킨 장본인이 바로 대통령”이라며 “시장과 국가의 균형을 잃어 부동산 대참사를 만들어놓고 조금도 반성할 줄 모른다”고 지적했다.

유 전 의원은 “자신의 무능과 비뚤어진 오기 때문에 고통받는 국민들의 신음소리가 들리지도 않는가 보다”라며 “소득 6~7분위, 소득 7~8분위의 중산층을 위해 중형 공공임대주택 건설에 과감하게 세금을 투입하겠다고 한다. 그 돈이 있다면 집 때문에 더 절박한 소득 3-4분위 이하의 주거복지부터 해결하는 게 우선이라는 건 상식 아닌가”라고 덧붙였다.

유 전 의원은 “문 대통령은 퇴임후 양산 사저로 간다고 한다. 경호동 짓는 데만 62억원의 세금이 들어간다”며 “이 정권 사람들 중에 공공임대에 살겠다는 사람은 한 명도 못봤다. 자기들은 공공임대에 살기 싫으면서 국민들은 공공임대에 살라고 한다. 그래서 ‘니가 가라 공공임대’ 이런 말들이 나오는 것”이라고 말했다.

