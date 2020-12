12일 확인된 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자는 950명으로 집계됐다. 지난 1월 하순 국내에서 첫 환자가 확인된 후 하루 기준으로 가장 많은 수준이다. 이전까지 가장 많이 환자가 집계된 건 지난 2월 29일로 당시 909명이었다. 대구·경북 일대 신천지예수교 신도를 중심으로 대규모 집단발병이 불거지면서 다수 환자가 나온 적이 있다.

