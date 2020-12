"광주·부산 등…" 다음주 분양 나서는 1만683가구 살펴보니

[아시아경제 김유리 기자] 다음주 '힐스테이트첨단' 등 전국에서 1만683가구가 분양에 나선다.

12일 부동산114에 따르면 2020년 12월 셋째 주에는 전국 29개 단지에서 총 1만683가구(일반분양 4919가구)가 분양을 시작한다. 광주 광산구 쌍암동 '힐스테이트첨단', 부산 사하구 장림동 '두산위브더제니스센트럴사하' 등이 분양할 예정이다. 모델하우스는 19개 사업장에서 개관을 앞두고 있다. 서울 강동구 고덕강일공공주택지구 '힐스테이트리슈빌강일', 경기 평택시 고덕국제신도시 '힐스테이트고덕센트럴', 인천 부평구 청천동 'e편한세상부평그랑힐스', 충북 청주시 강서동 '가경아이파크5단지' 등이 개관을 준비 중이다.

현대건설은 광주 광산구 첨단중앙로 182번길 8 일대에 '힐스테이트첨단'을 공급할 예정이다. 단지는 총315가구 규모이며 지하 6층~지상 39층, 3개동, 84~134㎡(전용면적)로 구성된다. 청담초·비아중·숭덕고 등 도보권 내 교육시설이 인접해 있으며 광주과학고와 조선대 첨단산학캠퍼스 등의 교육환경도 갖췄다. 광산IC·산월IC를 통해 호남고속도로 진입이 수월해 광역교통망 이용이 편리하다. 단지 앞 쌍암공원 및 응암공원이 인접해 자연환경도 쾌적하다.

현대건설은 계룡건설과 손을 잡고 고덕강일공공주택지구 5블록에서 '힐스테이트리슈빌강일'을 공급한다. 도보거리에 강빛초·중교(2021년 상반기 개교예정) 등이 있다. 단지는 지하 2층~지상 27층, 7개동 규모로 84·101㎡, 809가구로 구성된다. 한강을 비롯해 고덕수변생태공원, 망월천 등이 인근에 위치해 있다. 수도권제1순환고속도로, 서울양양고속도로, 올림픽대로 등도 가까워 교통환경이 우수하다.

현대건설은 경기 화성시 봉담2지구 B-3블록에 공급하는 공공지원 민간임대주택 '힐스테이트봉담'을 분양한다. 단지는 지하 2층~지상 25층, 11개동, 62~84㎡, 총 1004가구의 대단지로 구성된다. 8년간 임대가 보장돼 안정적인 거주가 가능하며 임대료도 주변 시세 대비 95% 수준이다. 인근에는 유치원(예정)과 수현초, 수현중(예정)을 비롯해 고등학교도 도보권에 들어설 예정이다.

현대엔지니어링은 경기 평택시 고덕국제신도시 Ebc-2블록 일원에 '힐스테이트고덕센트럴'을 분양한다. 78~93㎡, 지하 3층~지상 49층, 총 660가구 규모다. 단지 내 스트리트몰 '브리티시고덕'과 동시 분양되며, 고덕국제신도시 중심부인 비즈니스 컴플랙스 타운에 위치할 예정이다. 사우나, 피트니스장, 독서실 등 커뮤니티 시설이 조성돼 쾌적한 주거여건을 갖출 전망이다.

대림산업은 인천 부평구 청천동에 매머드급 대단지인 'e편한세상부평그랑힐스'를 공급한다. 지하 3층~지상 43층, 31개동, 총 5050가구 규모로 이 중 37~84㎡, 2902가구가 일반분양분이다. 단지가 들어서는 부평구 청천동·산곡동 일대는 재개발 등 도시정비사업이 활발하게 이뤄지는 지역이며 인근에 지하철 7호선 연장선 산곡역(예정) 등이 계획돼 발전된 주거타운이 될 것으로 기대된다.

KCC건설은 부산 동래구 안락동 603-116 외 48필지 일원에 '안락스위첸'을 분양한다. 지하 2층~지상 최고 37층, 2개동, 총 234가구 규모 주상복합단지로 아파트는 84~101㎡, 220가구, 오피스텔은 84㎡, 14실이 공급된다. 동래구의 중심생활권과 센텀시티의 교통, 교육, 편의, 자연 인프라를 누릴 수 있는 입지 여건을 갖췄으며 동해선 안락역이 도보 250m 이내에 위치한 초역세권 단지다.

HDC현대산업개발은 충북 청주시 흥덕구 강서동 265-1번지 일원에 '가경아이파크5단지'를 분양한다. 지하 2층~지상 최고 29층, 8개동, 84~116㎡, 총 925가구로 구성된다. 가경아이파크 5단지는 이미 공급된 1~4단지와 함께 총 3678가구 브랜드 타운을 형성할 예정이다. 청주의 중심생활권으로 생활인프라가 풍부하며 서부로와 인접해 시내·외 다양한 멀티교통망 갖추고 쾌적한 자연환경 누릴 수 있다.

