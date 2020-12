바이든, "中 불공적 무역관행 개선이 최우선"

중국계 무역대표부 대표 소개하며 강조

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 조 바이든 미국 대통령 당선인은 중국의 불공정 무역관행을 개선하는 일이 무역 정책에서 최우선 과제가 될 것이라고 말했다. 미국 무역 정책을 총괄하는 자리에 중국계 미국인을 앉힌 이유가 드러난 셈이다.

11일(현지시간) 바이든 당선인은 델라웨어주 윌밍턴에서 미 무역대표부(USTR) 대표로 캐서린 타이 하원 세입 위원회 수석 무역 고문을 지명한 배경을 설명하며 중국과의 무역 갈등을 해소해야 한다는 점을 강조했다.

바이든 당선인은 타이 지명자에 대해 "오바마-바이든 행정부에서 중국의 불공정무역관행에 대항한 수석 무역집행관이었다"며 "이는 바이든 행정부에서도 핵심 우선순위가 될 것"이라고 밝혔다.

그는 또 타이 지명자가 "무역은 더 나은 재건을 이룩하고 중산층을 위한 우리의 외교정책을 이행하는 능력에서 기둥이 될 것"이라고 강조했다.

바이든 당선인이 USTR 대표에 중국통으로 알려진 타이를 발탁한 것도 무역 정책에서 중국의 중요성을 고려한 결과라는 해석을 낳았다.

타이 지명자는 유창한 중국어를 구사한다. 중국으로서는 자신들의 속내를 고스란히 파악할 수 있는 타이 지명자와 협상해야 하는 난제를 안게 됐다.

타이 지명자도 이날 발언을 통해 중국에 대한 경고를 잊지 않았다. 그는 과거 세계무역기구(WTO)에서 중국을 상대로 한 소송에서 미국을 대표해 사건을 담당한 일에 자부심을 느꼈다고 강조했다.

그는 또 미국 노동자와 전 세계에서 미국의 이익을 위한 옹호자가 된 것을 매우 자랑스럽게 생각한다고 언급했다.

타이 지명자는 자신의 부모가 중국에서 태어나 대만에서 자랐고 1960년대 미국으로 건너와 시민권을 얻었다는 사실도 소개했다.

바이든 당선인은 백악관에서 국내 정책을 사실상 총괄하게 된 수전 라이스 국내 정책위원회(DPC) 국장 내정자에 대해 "크고 중요한 역할을 맡았다"고 강조했다.

