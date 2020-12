美백악관, FDA국장에 '백신 긴급승인' 압박…사표까지 언급

"11일 긴급승인 안 하면 사표"

트럼프 대통령 지시로 전달



[아시아경제 차민영 기자] 마크 메도스 미국 백악관 비서실장이 스티븐 한 식품의약국(FDA) 국장에게 11일(현지시간) 중으로 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 긴급승인을 하지 않으면 사표를 쓰라고 압박했다는 외신 보도가 나왔다.

미국 워싱턴포스트와 CNN 등 외신은 사정에 밝은 인사들을 인용, 메도스 실장이 이날 한 국장과의 전화통화에서 이날까지 긴급승인을 하지 않으면 사표를 내라고 했다고 보도했다.

메도스 실장의 발언은 도널드 트럼프 대통령의 지시에 따른 것으로 전해졌다. 트럼프 대통령은 영국에서 화이자 백신에 대한 긴급승인이 먼저 나오고 전세계에서 처음으로 접종이 시작되자 불편한 심경을 내비친 것으로 알려졌다. 트럼프의 패배로 끝난 미 대선 전에도 백신 보급을 두고 보건당국을 압박하기도 했다.

행정부 고위 당국자는 메도스 실장의 압박 발언이 신속한 조치를 촉구하려는 차원에서 농담조로 한 것이라고 해명했다.

FDA 외부 자문위원회는 전날 회의를 통해 미 제약회사 화이자와 독일 바이오엔테크가 공동 개발한 코로나19 백신에 대한 긴급승인을 FDA에 권고했다. FDA는 이날(11일)이나 12일 중 긴급승인 결정을 할 것으로 점쳐져 왔으나 이 같은 분위기 속에서 이날 오전으로 발표일을 앞당겼다.

다만, FDA의 긴급승인이 떨어진 후에도 실제 접종 시작까지는 수일이 소요될 전망이다. 13일 긴급회의를 잡아둔 미 질병통제예방센터(CDC) 자문위원회가 백신 접종을 권고하고 CDC가 이를 받아들여야 실제 접종이 시작된다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr