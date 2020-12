윤희숙, 필리버스터 12시간47분 신기록 …“닥쳐 3법” 비판

[아시아경제 임춘한 기자] 윤희숙 국민의힘 의원이 12일 국회의 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적 의사진행 방해) 국내 최장 기록을 세웠다.

윤 의원은 전날 오후 연단에 올라 오전 4시12분까지 총 12시간47분 동안 국가정보원법 개정안에 대한 반대 토론을 이어갔다. 지금까지 국내 필리버스터 최장 기록은 2016년 테러방지법 입법 반대토론 당시 이종걸 전 더불어민주당 의원이 세운 12시간 31분이었다.

윤 의원은 프랑스의 정치학자인 알렉시스 드 토크빌이 외국인으로서 미국 사회를 바라봤던 내용의 책 '미국의 민주주의'를 읽으며 문재인 정부와 여당의 개혁입법 강행을 비판했다.

윤 의원은 "다수가 굉장한 전제정을 휘두르게 된다. 다수가 법률을 만드는 특권을 가지면서, 자기들은 법률을 무시하는 권리까지 요구하면 이건 이상한 체제가 되어버린다. 이게 족집게죠"라고 말했다.

야당 의석에서 '공수처'를 언급하는 반응이 나오자 윤 의원은 "정확하게 그러한 것"이라고 맞장구치기도 했다.

윤 의원은 국민의힘이 필리버스터 안건으로 신청한 공수처법, 국정원법, 대북 전단 살포 금지법을 가리켜 "국민 개개인 표현의 자유를 심각하게 훼손하는 '닥쳐 3법'"이라고 비판했다.

