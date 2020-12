마블, 블랙팬서 보즈먼은 대체불가

사망한 채드윅 보스먼 대체 배우 뽑지 않기로



[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 주인공을 잃은 영화 '블랙팬서'가 새로운 주연 배우와 함께 돌아오지 않을 전망이다.

11일(현지시간) CNN 등 미 언론에 따르면 블랙펜서의 제작사 마블스튜디오가 사망한 채드윅 보즈먼을 대신해 주인공 역을 맡을 배우를 새로 캐스팅하지 않겠다고 밝혔다.

케빈 파이기 마블스튜디오 사장 하루전 열린 디즈니의 '투자자의 날' 행사에서 "(보즈먼의) 블랙 팬서 연기는 아이콘이며, 마블이 과거 다른 어떤 매체에서 그렸던 이 캐릭터도 초월한다"며 "그런 이유로 우리는 이 캐릭터를 다시 연기하지 않을 것"이라고 말했다.

보즈먼은 지난 8월 사망해 충격을 안겼다. 대장암과 싸우면서도 블랙 팬서 역을 맡아 영화 흥행은 물론 평단의 호평을 끌어냈지만, 팬들은 물론 영화 제작사 측도 그의 투병 사실을 알지 못했다.

파이기 사장은 "하지만 우리가 구축하도록 채드(보즈먼)가 도와준 유산을 기리기 위해 우리는 첫 블랙 팬서 영화에서 소개된 와칸다 세계와 모든 풍부하고 다양한 캐릭터들을 계속해서 탐험하기를 원한다"고 덧붙였다.

이는 앞으로 블랙 팬서의 세계관을 계승하는 영화를 계속 제작하되 블랙 팬서 역할은 공석으로 남겨두겠다는 뜻으로 보인다.

이에 따라 2022년 7월 8일로 예정된 블랙팬서 속편은 내용 변경이 불가피할 전망이다.

흑인 배우들이 중심인 블랙팬서는 전 세계에서 13억달러가 넘는 흥행 돌풍을 일으켰다. 전세계 영화 흥행순위로는 12위다.

마블의 히어로 영화로는 이례적으로 아카데미 시상식에서 음악ㆍ미술ㆍ의상상을 거머쥐었다. 마블의 영화로는 처음 아카데미 작품상 후보에도 올랐다.

채드윅은 블랙펜서 외에도 어벤져스 시리즈에서도 상당한 존재감을 발휘했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr