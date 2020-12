사회 복귀한 조두순…집 앞은 새벽부터 북새통

조두순, 12일 만기출소

예상 거주지 인근 새벽부터 인파 몰려

[아시아경제 송승윤 기자] 아동 성폭행범 조두순(68)이 12일 만기출소해 사회로 복귀한 가운데 조두순의 예상 거주지 인근은 이른 시간부터 취재진을 비롯한 유튜버, 시민들이 모여들어 북새통을 이뤘다.

이날 오전 6시 30분께 경기 안산시 A동 조두순의 예상 거주지 앞은 조두순의 귀가 장면을 지켜보기 위해 100여명 이상의 인파가 몰렸다. 취재진을 비롯해 개인방송 장비를 들고 방송을 진행하거나 확성기를 들고 온 이들도 눈에 띄었다.

경찰은 조두순의 예상 거주지를 기준으로 양 옆에 폴리스라인을 설치하고 현장을 통제하고 있다. 이 과정에서 시민들이 항의하는 등 언성을 높이는 상황이 벌어졌으나 아직까지 큰 충돌은 없다.

조두순의 출소 소식이 알려지면서 해당 지역에는 이번주 내내 취재진과 개인방송 진행자 등의 발길이 끊이지 않았다. 온라인 커뮤니티 이용자들과 유튜버들 사이에서도 사적 응징 예고가 이어지면서 실제 현장 답사 차원에서 동네를 찾는 이가 많이 목격됐다. 일부 유튜버는 이곳 인근 숙박업소에 미리 방까지 잡고 출소 당일 조두순을 찾아가 응징하겠다는 구체적 계획까지 세웠다.

조두순은 앞서 이날 오전 6시 46분께 서울남부교도소에서 관용차량을 타고 석방됐다. 출소 전 교정기관에서 전자장치(전자발찌)를 부착한 조두순은 교도소를 빠져나온 뒤 거주지 관할 안산 보호관찰소로 이동했다. 전자장치부착법에 따르면 전자발찌 부착자는 출소 후 열흘 안에 관할 보호관찰소를 찾아 신고를 마쳐야 한다. 조두순은 본인 희망에 따라 이날 보호관찰소에 방문해 신고하기로 했다. 조두순은 보호관찰소에서 개시 신고서 등 서면 접수와 준수사항 고지, 시스템 입령 등 법령에 규정된 절차를 마치고 이곳으로 올 전망이다.

조두순이 귀가하면 보호관찰관은 주소지 내에 재택 감독 장치를 설치할 예정이다. 조두순은 향후 7년간 전자발찌를 부착해야 하고, 24시간 전담 보호관찰관의 1대1 밀착감시를 받는다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr