뉴욕증시, 혼조세 마감‥결과 없는 부양책·노딜 브렉시트 부담

뉴욕증시가 추가 경기부양책에 대한 불확실성과 '노딜' 브렉시트 우려가 겹치며 혼조세로 마감했다.

11일(현지시간) 다우존스 30 산업평균지수는 47.11포인트(0.16%) 상승한 3만46.37에, S&P 500 지수는 4.64포인트(0.13%) 내린 3663.46에, 나스닥 지수는 27.94포인트(0.23%) 하락한 1만2377.87에 거래를 마쳤다.

주간 기준으로는 다우지수 0.6%, S&P500 지수 1%, 나스닥 0.7%씩 하락했다.

하루 전 상장 첫날 112%나 급등했던 에이비앤비는 이날은 3.77% 하락했다. 도어대시 주가도 상장 3일째를 맞아 5.91% 내렸다.

이날도 추가 경기부양 법안 합의 소식은 없었다. 연내에 초당적 의원들이 제시한 9080억달러 수준의 부양 법안이 통과될지도 알 수 없는 상황으로 흐르고 있다.

보리스 존슨 영국 총리가 '노딜' 브렉시트 가능성이 매우 커졌다고 경고한 것도 투자심리를 압박했다.

국제 유가는 뉴욕시의 식당 실내 영업 중단 조치의 여파로 약세를 보였다. 서부 텍사스산 원유(WTI)는 배럴당 0.5%(0.21달러) 떨어진 46.57달러에 거래를 마쳤다.

내년 2월 인도분 금은 온스당 0.3%(6.20달러) 오른 1843.60달러에 장을 마감했다.

