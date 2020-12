국회 필리버스터 정회…코로나19 확진자 접촉

[아시아경제 박철응 기자] 국회에서 진행 중이던 무제한 토론(필리버스터)이 일시 중단됐다. 필리버스터를 했던 의원 중 한 명이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자와 접촉한 사실이 전해졌기 때문이다.

박병석 국회의장은 12일 오전 3시15분쯤 윤희숙 국민의힘 의원의 필리버스터 도중 발언을 일시 중단시킨 뒤 “어제 필리버스터를 한 국회의원 중 한 분이 코로나 확진자와 접촉했다는 보고가 있다. 엄중한 사항이기 때문에 여야가 필리버스터를 계속할지 여부를 협의해달라”고 말했다.

이어 박 의장은 오전 4시12분쯤 윤 의원의 필리버스터가 끝난 뒤 “코로나19 방역 차원에서 교섭단체 간 협의 결과에 따라 본회의를 정회하기로 결정했다. 본회의 속개시간은 추후 알려드리겠다”고 말했다.

한편 윤 의원은 12시간47분 동안 국가정보원법 개정안 입법에 반대하는 내용의 연설을 이어가 최장 필리버스터로 기록됐다. 2016년 테러방지법 입법 반대 토론 당시 이종걸 전 더불어민주당 의원이 세운 12시간31분을 넘어선 것이다.

박철응 기자 hero@asiae.co.kr