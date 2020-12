美 의회, 트럼프 경고에도 국방예산법안 압도적 찬성 처리

트럼프 거부권 행사 무효 가능한 지지 얻어

주한미군 규모 현 2만8500명 이하로 줄일 수 없게 규정

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 주한미군 규모를 현재의 2만8500명 미만으로 줄이지 못하게 하는 내용이 담긴 미국 국방수권법(NDAA)안이 하원에 이어 상원도 통과했다. 도널드 트럼프 대통령의 거부권 행사를 무력화시킬 수 있는 지지를 얻은 만큼 효력 발생이 유력한 상황이다.

미 상원은 11일(현지시간) 7400억 달러 규모의 2021회계연도 NDAA를 찬성 84명, 반대 13명으로 통과시켰다. 앞서 하원도 지난 8일 표결에서 355대 78로 초당적인 지지로 법안을 가결했다. NDAA는 미국 국방부의 연간 예산을 정한 법이다.

트럼프 대통령은 NDAA에 포함된 노예제를 옹호한 '남부연합' 장군 이름을 딴 미군기지와 군사시설 명칭 변경 예산 반영에 반대했다. 법안은 독일과 아프가니스탄 주둔 미군 감축에 대한 트럼프 대통령의 시도를 일축하는 내용도 담고 있다.

트럼프 대통령은 NDAA 서명과 통신품위법(CDA) 230조 폐지를 연계해 요구하기도 했다.

다만 NDAA에 대한 초당적인 지지가 확인되며 트럼프 대통령의 거부권 행사가 의미가 없게 됐다. 트럼프 대통령이 거부권을 행사해도 의회가 거부권 무효화 투표를 통해 3분의 2 이상 찬성을 확인하면 NDA 효력이 발생하기 때문이다.

정치매체 더힐은 "공화당 지도부가 이 법안을 강조하면서 트럼프 대통령과 당 지도부 사이에 분열을 보여왔다"고 전했다.

한편 이날 상원은 연방정부 셧다운(일시적 업무정지)을 하루 앞두고 일주일간의 효력을 가진 임시 지출 법안을 통과시켰다. 하원은 지난 9일 이 법안을 처리했으며, 트럼프 대통령의 서명이 이뤄지면 효력이 발생한다. 이는 추가 경기부양 법안 협상 타결을 위한 임시방편이다.

