임성재 '공동 50위→ 공동 35위 도약"…리드 "2타 차 선두"

DP월드투어챔피언십 둘째날 2언더파 '선전', 피츠패트릭 2위, 해튼 공동 3위 '추격전'

[아시아경제 노우래 기자] 세계랭킹 20위 임성재(22ㆍCJ대한통운ㆍ사진)의 선전이다.

12일(한국시간) 아랍에미리트 두바이 주메이라골프장(파72ㆍ7677야드)에서 끝난 유러피언투어 2020시즌 최종전 DP월드투어챔피언십(총상금 800만 달러) 둘째날 2언더파를 작성해 공동 35위(1오버파 145타)로 순위를 끌어 올렸다. 미국프로골프(PGA)투어 플레이오프(PO) 격인 '레이스 투 두바이(Race To Dubai)' 1위 패트릭 리드(미국) 선두(10언더파 134타), 매튜 피츠패트릭(잉글랜드)이 2위(8언더파 136타)다.

이 대회가 바로 우승상금 300만 달러(32억5000만원)가 걸린 '유럽판 쩐의 전쟁'이다. '레이스 투 두바이' 포인트 1위 시 보너스 50만 달러(5억4000만원)까지 받는다. 임성재는 공동 50위에서 출발해 버디 5개와 보기 3개를 묶었다. 전반에는 버디 2개와 보기 2개를 맞바꾸며 좀처럼 타수를 줄이지 못하가다 11~12번홀 연속버디로 힘을 냈다. 14번홀 보기는 18번홀(이상 파5) 버디로 만회하며 3라운드를 기약했다.

세계랭킹 11위 리드는 버디 9개(보기 1개)를 낚으며 단숨에 리더보드 상단을 점령했다. 2타 차 선두다. 피츠패트릭도 이틀 연속 4타씩을 줄이는 안정적인 플레이를 펼쳤다. 타이렐 해튼 공동 3위(7언더파 137타), 토미 플릿우드와 리 웨스트우드(이상 잉글랜드) 등이 공동 5위(6언더파 138타)에 포진했다. 전날 선두였던 빅토르 페레즈(프랑스)는 2오버파로 부진해 공동 14위(3언더파 141타)로 밀렸다.

