망연자실한 뉴욕시 식당 업주들‥실내영업 금지 재개

쿠오모 주지사, 14일부터 실내 영업 중단 발표

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 뉴욕시의 식당 실내 영업이 또다시 중단됐다.

11일(현지시간) 앤드루 쿠오모 뉴욕주지사는 오는 14일부터 뉴욕 시내 식당의 실내 식사를 금지한다고 발표했다.

식당 손님들은 야외 테이블에서만 식사할 수 있다. 배달과 테이크 아웃 영업은 정상적으로 이뤄진다.

뉴욕 시내 식당들은 지난 3월부터 실내 영업이 금지되다 지난 9월 30일부터 수용 인원의 25% 범위에서 손님을 받기 시작한 지 두 달 반 만에 된서리를 맞게 됐다.

앞서 쿠오모 주지사는 뉴욕시의 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 환자 입원율이 떨어지지 않는다면 식당 실내 영업을 중단할 것이라고 예고한 바 있다.

쿠오모 주지사는 이날 기자회견에서 식당 실내 영업 중단을 발표하며 요식업계의 경제적 충격에도 불구하고 코로나19 재확산을 억제하기 위한 어쩔 수 없는 조치라는 점을 강조했다. 쿠오모 주지사는 "연방 정부가 요식업계에 대한 경제적 지원책을 경기 부양책에 포함해야 한다"고 요구했다.

빌 더블라지오 뉴욕시장도 "고통스럽지만 뉴욕시에서 바이러스가 다시 힘을 얻어서는 안 된다"고 밝혔다.

뉴욕 시내 식당 업주들은 겨울철 야외 테이블 영업이 어려워지는 만큼 경영난 가중을 우려하고 있다.

맛집 전문매체 이터뉴욕은 식당 실내 영업 중단 조치가 예상돼왔다면서 연방 정부의 지원이 없다면 뉴욕시 식당들은 심각한 타격을 입게 될 것이라고 예상했다. 식당 업주들은 물론 식당 종업원들도 또다시 실업 위기에 내몰릴 수 있다.

쿠오모 주지사는 뉴욕주 다른 지역에서도 코로나19 재확산 상황에 따라 실내 영업을 금지할 수 있다고 예고했다.

통계업체 월드오미터에 따르면 10일 현재 뉴욕시내 퀸스 지역의 코로나19 신규환자 수는 1022명으로 뉴욕주 전체에서 두 번째로 많았다. 브롱크스 지역에서는 536명이, 맨해튼에서는 512명이 발병했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr