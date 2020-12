속보[아시아경제 조성필 기자] 아동 성폭행범 조두순(68)이 12일 오전 6시께 서울남부교도소에서 관용차량을 탑승한 것으로 알려졌다. 그는 관용차량을 탑승한 뒤 약 40여분간 정문 앞에서 대기하고 있는 것으로 전해졌다.

그가 교도소를 빠져나오는 것은 일출 뒤가 될 것으로 보인다. 수형자 등 호소 규정에 따르면 호송은 일출전 또는 일몰후에는 행할 수 없다고 규정하고 있다.

앞서 조두순은 출소하기 전 교정기관에서 전자장치(전자발찌)를 부착했다. 보호관찰관은 통신 이상 유무를 확인하고 전자장치 체결 상태를 촬영했다.

조두순은 교도소를 나와 주소지 인근인 안산 보호관찰소로 이동한다. 보호관찰소에서는 개시 신고서 등 서면 접수와 준수사항 고지, 시스템 입령 등 법령에 규정된 절차를 진행한다.

